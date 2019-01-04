Затем латвийские власти постарались избавиться от российских покупателей местной недвижимости - в них усмотрели угрозу национальной безопасности. Потом началась борьба с отмыванием денег. Латвийские банки начали закрывать счета нерезидентов, среди которых, по оценкам специалистов, больше половины - россияне.

Но несмотря на взаимные санкции, российские инвестиции в Латвию продолжали расти: c 2014 по 2016 год их объем увеличился на 238 миллионов евро.

Сегодня, по данным министерства экономики Латвии, 70% российских инвестиций уходят туда, откуда должны были уйти: в сферы транспорта, финансов и обрабатывающей промышленности.

И это только прямые российские инвестиции. В топ-10 стран-инвесторов в латвийскую экономику также входят Кипр, Нидерланды и Люксембург. За инвесторами из этих стран иногда стоит российский капитал, говорит партнер International Tax Associates B.V. Рустам Вахитов.

Чем Латвия привлекала россиян и чем отталкивает?

Латвия очень привлекательна в силу распространенности русского языка, возможности входа с относительно низким уровнем инвестиционного капитала, до недавнего времени мягкими условиями работы с латвийскими банками, перечисляет Рустам Вахитов. «Противонаправленный тренд - непоследовательность в иммиграционной политике с поднятием платы за продление вида на жительство до нескольких тысяч евро. У Латвии нет репутации страны со стабильным законодательством», - сказал он Би-би-си.

Судя по официальной статистике, Латвия все же потеряла часть российских инвестиций. При этом ВВП страны растет, по итогам прошлом года рост составил 4,5%, что стало рекордом за шесть лет. Безработица достигла исторического минимума в 6,2%, а средняя зарплата - исторического максимума в 744 евро.

«Просто сейчас благоприятный момент, мы видим спрос на наших целевых рынках. В первую очередь это ЕС, но есть и перспективные восточные рынки - Китай, Индия, - пояснила Би-би-си представитель минэкономики Латвии Эвита Урпена. - Есть отрасли, которые развиваются и тянут за собой всю экономику - например, строительство, экспорт и промышленность».

Как «русские деньги» повлияли на латвийскую экономику?

Одна из сфер экономики, которая изменилась сначала благодаря приходу «русских денег», а затем оттоку инвестиций из России - это недвижимость.

В 2010 году Латвия приняла программу предоставления инвесторам временного вида на жительство: покупаешь квартиру - получаешь ВНЖ.

В тот же год Латвия получила несколько сотен заявок от инвесторов, а в 2014-м - уже более 2,5 тысяч. Две трети из них были от россиян. Объем инвестиций вырос с 15 млн евро в 2010 году до 397 млн в 2014 году.

Речь шла в первую очередь об элитной недвижимости в центре Риги и Юрмале. Этот сегмент рынка на фоне программы расцвел.

«У нас было много клиентов с востока на фоне программы ВНЖ - Россия, Украина, Узбекистан, Казахстан… И покупали, и девелопментом занимались», - рассказала Русской службе Би-би-си Лига, которая работает в сфере недвижимости 17 лет.

Еще несколько лет назад она специализировалась именно на элитной недвижимости.

В 2015-м и 2017 году латвийский парламент принял ряд поправок, которые в итоге сделали программу невыгодной. За поправки выступали латвийские националисты. На фоне украинского кризиса они увидели угрозу в российских инвестициях, в том числе в недвижимость. В итоге сумма инвестиций для получения ВНЖ повысилась более чем в полтора раза. Кроме того, управление по делам гражданства и миграции Латвии стало более тщательно рассматривать ежегодные продления ВНЖ, что увеличивало срок рассмотрения.

В итоге программа практически свернулась: если за первую половину пикового 2014 года инвесторы подали 1158 заявок на ВНЖ, то за первую половину 2018 года - 82. Вместе с программой «умер» и сегмент элитной недвижимости.

«В Латвии работа на рынке недвижимости - это работа в сфере высокого риска. Цены падают. Инвесторы не могут себе позволить опустить цены ниже - там себестоимость [квадратного метра жилья] 2 500 евро, - рассказывает Лига. - У многих есть надежда, что все вернется обратно, и вложено очень много. Пару элитных проектов сдают в аренду, сдали целый дом под гостиницу».

Менять сферу деятельности Лига не планирует. Говорит, вместе с уходом иностранцев на рынке активизировались местные покупатели, начал развиваться эконом-класс. Большинство покупок в этой сфере проводится с государственной поддержкой.

«Это маленькие площади, низкие цены. Маклеры зарабатывают меньше, срок сделки увеличился с трех до девяти месяцев. Заработок сократился процентов на 20», - признается Лига.

По ее словам, многие иностранные покупатели покидают Латвию еще и из-за ужесточившегося контроля со стороны банков.

«Если у клиента тут нет счета, то он не может купить недвижимость, - продолжает Лига. - Три-четыре месяца стараются что-то сделать, а потом переезжают. Например, на Кипр, и там покупают недвижимость. Мы теряем сделки».

Безработица в секторе недвижимости и строительства при этом падает: с 2,3 тысячи в конце 2015 года (2,35% от общего количества безработных) до 642 в конце 2018-го (0,9% от всех безработных), зарплаты выросли с 569 евро в месяц в конце 2015 года до 626 евро.

Без «грязных» денег

Банки - еще одна чувствительная сфера, которая традиционно считалась зависимой от российских вкладов. Еще в 2015 году объем вкладов нерезидентов достигал 53% или 12,4 миллиарда евро - это примерно половина ВВП Латвии за тот же 2015 год.

Официальной статистики, какая доля из этих средств приходилась на российских клиентов, нет. Инвестиционный банкир Гиртс Рунгайнис говорил Русской службе Би-би-си, что это больше половины вкладов нерезидентов.

Но после того как в Латвии обострилась борьба с отмыванием денег, объем вкладов нерезидентов сократился в четыре раза до 3,2 миллиарда евро. Два банка за это время прекратили свое существование, включая третий по величине банк страны - ABLV.

В итоге за три года количество безработных выросло на 103 человека, зарплаты за этот же период выросли на 7,6%. А вот доля финансового сектора в ВВП страны упала: если в 2015 году это были около 4%, то теперь - 3,3%. Сам ВВП по итогам 2017 года составил 27 млрд евро.

Порты и транспорт

Транспортная сфера дает около 9% ВВП страны Латвии. А российские грузы, по разным оценкам, обеспечивают от 70-ти до 90% перевалки в латвийских портах. От российских грузов зависит и загрузка железной дороги, и отчасти автомобильные перевозки.

С российской стороны заявления о переориентации грузов из Латвии на российские порты в Усть-Луге и Приморске звучали неоднократно. В 2014 году СМИ сообщили, что российские компании готовы отказаться от услуг латвийских портов по перевалке нефтепродуктов. В 2016 году российские СМИ сообщили о полном переводе российских грузов из портов Балтии к 2020 году.

С 2014 года, на который пришелся пик, по 2018 год перевалка нефтепродуктов в Вентспилсе сократилась с 24 млн тонн до 14 млн тонн (январь - ноябрь). По словам главы Латвийской ассоциации портов Карлиса Лейшкалнса, сейчас основная часть нефтепродуктов - белорусская, хотя еще 5-10 лет назад это были в основном российские нефтепродукты.

С ноября 2018 года поставки темных и светлых нефтепродуктов из России в Беларусь прекращены.

В октябре 2018 года российская компания «Уралхим» официально объявила о планах перенести перевалку сухих грузов из Рижского порта в российский порт Усть-Луга, где в 2022 году будет построен новый терминал.

«Уралхим - большой игрок в Рижском порту, они грузят около двух млн тонн в год. Это очень много», - говорит Русской службе Би-би-си Карлис Лейшкалнс.

У «дочки» «Уралхима» в Риге есть совместное предприятие с Рижским торговым портом - СП владеет терминалом Riga Fertilizer Terminal, стоимость которого, по словам Лейшкалнса, составляет около 60 миллионов евро.

В пресс-службе «Уралхима» ситуацию пока не комментируют.

«Это российская политика: российские грузы в российских портах, - продолжает Лейшкалнс. - Санкционная атмосфера тоже влияет, никто никогда не знает, кто и какой груз и когда не сможет перегружать».

Согласно данным министерства сообщения Латвии, пик загруженности латвийских портов пришелся на 2012 год, когда за январь - ноябрь было перевалено 69 миллионов тонн. За тот же период 2018 года - 60 миллионов тонн.

Что будет, если российские компании уйдут из портов?

«Апокалипсис не грозит, надо просто больше работать, - говорит Карлис Лейшкалнс. - Порты постоянно рассматривают этот вариант (уход российских грузов) и ищут альтернативы. Цель - азиатские и украинские грузы».

Валерий - начальник угольной бригады в Рижском порту, он работает здесь 39 лет.

Зарплаты портовых рабочих доходят до тысячи евро в месяц на руки, что выше среднего уровня по стране. Они рассчитываются в зависимости от объемов переваленного угля, а объемы бывают разными.

«У нас на самом деле или густо, или пусто. Мы готовы и больше принять, с российской стороны предлагают грузы», - говорит Валерий.

Ухода россиян он не боится. «Если брать уголь, то может и объемы меньше, но ведь есть и альтернативы - генеральные грузы, руда - транзит в Россию. Сейчас увеличивается объем контейнеров, есть металлолом. Мы можем спокойно с ними работать», - говорит он.