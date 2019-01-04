Флаг Латвии. Иллюстративное фото.

ФОТО: SCANPIX

С 2015 года в Латвии было принято несколько законов, существенно затруднивших для россиян инвестиции в эту страну. Несмотря на это, Россия остается одним из крупнейших инвесторов в экономику Латвии.

По данным министерства экономики Латвии, Россия является вторым по величине инвестором в стране - российские вливания составляют почти 10,5% от общего объема всех инвестиций. Первое место занимает Швеция.

По данным регистра Lursoft, объем прямых накопленных российских инвестиций в Латвии на конец 2018 года достиг 687 миллионов евро. Это сопоставимо с бюджетом Риги на девять месяцев.

Однако последние два года этот показатель падает: в 2016 году он достигал 725 миллионов евро.

После начала кризиса на востоке Украины и российской аннексии Крыма в 2014 году Латвия как член Евросоюза ввела санкции против России. Москва в ответ ввела эмбарго на поставки латвийских продуктов и вспомнила о давнем желании перевести свои грузы из латвийских портов в российские.