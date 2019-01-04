Большие перемены: научно-развлекательный центр Ahhaa временно закроют для посетителей

Вечером в воскресенье около семи часов научно-развлекательный центр AHHAA покинут, как обычно, последние гости. Необычно то, что на следующий день, 7 января, двери Ahhaa будут закрыты для посетителей и пауза из-за ремонта будет длиться почти четыре недели, пишет Tartu Postimees.
Здание Ahhaa на улице Калури, в центре Тарту, с момента его открытия весной 2011 года посетило 1,8 миллиона человек, облик здания демонстрирует неизбежную необходимость в ремонте, говорит руководитель научно-развлекательного центра Ahhaa Андрес Юур.
«Изначально здание проектировалось для посещения ста тысяч человек в год, то есть в половину меньше, чем нас посещает каждый год, поэтому разумно будет объединить ремонт с работами по расширению», - отметил руководитель центра.
Новые экспонаты
Снаружи здание не изменится и не станет больше, изменения будут проведены только внутри. С первого этажа часть рабочих помещений переедет в подвал, чтобы освободить больше места для посетителей. В ходе ремонта прибавится места для гардероба, магазин станет более просторным.
Ремонт коснется и туалетов. Свежий вид приобретут научный театр и фойе, будут перестроены кассы, обновятся пол в зале технологий и система вентиляции. Добавится и одна лаборатория.
Не останется без изменений и зона выставок. К постоянной экспозиции добавятся десятки новых экспонатов, расширится та часть технологического зала, где находятся нуждающиеся в темноте экспонаты. «После ремонта у нас, конечно, появятся промышленные роботы», - сказал Юур. Другие новинки он пожелал сохранить пока в секрете.
Ahhaa будет закрыт с 7 января до 2 февраля, с 3 февраля вновь будет открыт для посетителей. Весь ремонт будет закончен 23 февраля, после чего все экспонаты будут открыты.