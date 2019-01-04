Большие перемены: научно-развлекательный центр Ahhaa временно закроют для посетителей

Здание Ahhaa на улице Калури, в центре Тарту, с момента его открытия весной 2011 года посетило 1,8 миллиона человек, облик здания демонстрирует неизбежную необходимость в ремонте, говорит руководитель научно-развлекательного центра Ahhaa Андрес Юур.

«Изначально здание проектировалось для посещения ста тысяч человек в год, то есть в половину меньше, чем нас посещает каждый год, поэтому разумно будет объединить ремонт с работами по расширению», - отметил руководитель центра.

Новые экспонаты

Снаружи здание не изменится и не станет больше, изменения будут проведены только внутри. С первого этажа часть рабочих помещений переедет в подвал, чтобы освободить больше места для посетителей. В ходе ремонта прибавится места для гардероба, магазин станет более просторным.

Ремонт коснется и туалетов. Свежий вид приобретут научный театр и фойе, будут перестроены кассы, обновятся пол в зале технологий и система вентиляции. Добавится и одна лаборатория.

Не останется без изменений и зона выставок. К постоянной экспозиции добавятся десятки новых экспонатов, расширится та часть технологического зала, где находятся нуждающиеся в темноте экспонаты. «После ремонта у нас, конечно, появятся промышленные роботы», - сказал Юур. Другие новинки он пожелал сохранить пока в секрете.