Ryanair открывает новую авиалинию из Таллинна

По словам коммерческого директора Таллиннского аэропорта Ээро Пяргмяэ, Германия является важным рынком как для предпринимателей, так и для туристов, поэтому эстонский аэропорт приветствует дополнительную возможность полетов в Берлин.

В последний раз Ryanair открыл осенью прошлого года новую авиалинию между Таллинном и Эдинбургом. В зимний период самолеты лоукостера летают также на Пафос и на Мальту, в Милан, в Дюссельдорф и в лондонский аэропорт Стенстэд.