Две волости рискнули потребовать у государства деньги за своих школьников

Третий бунтовщик – Кихну

Решение Госсуда от 2017 года означает и то, что подсчет трат на деятельность, связанную со школьниками, стала для самоуправлений добровольной. Насколько известно Postimees, лишь одно самоуправление отказалось платить эти деньги другим – Кихну.

Если деньги больше не платятся, от этого больше всего страдает свобода выбора родителей – дети не могут учиться за пределами своей волости или города.

Это главная причина, по которой добровольная оплата сохранилась и после появления решения Государственного суда. Но Кихну с начала учебного года отказалась платить деньги за учеников основной школы другим самоуправлениям, поскольку на маленьком острове есть своя школа.

Например, Пярну, где учатся двое кихнусцев, не стал отчислять детей из-за этого из своей школы, но предложил родителям прописаться в Пярну.