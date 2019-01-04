Две волости рискнули потребовать у государства деньги за своих школьников

Две маленькие волости из-за кривого закона требуют у Министерства образования деньги. Большая часть самоуправлений на это не решились, поскольку, вероятнее всего, государство вернет себе эти деньги, вынув их из другого кармана, пишет Postimees.
Если, например, Юку из Виймси ходит в школу в Таллинне, то волость Виймси должна платить за это Таллиннской городской управе 91 евро в месяц. Это называется расходами на деятельность, связной с местом в школе. Таким образом, деньги за школьников друг другу платят все самоуправления Эстонии. Если бы не платили, то у детей не было бы возможности учиться за пределами своей волости или города.
Находящаяся в Пярнуском уезде волость Ляэнеранна в октябре предъявила Министерству образования и науки счет, потребовав вернуть деньги, выплаченные соседям. Итого на 18 700 евро.
«Прошу перевести указанную сумму на расчетный счет волости Ляэнеранна», - написал волостной старейшина Микк Пиккметс. Сумма касается лишь первой половины нынешнего учебного года. Может быть, Ляэнеранна потребует деньги и в конце учебного года, но пока волостные чиновники ждут, что государство ответит на первое требование.
Ранее таким же образом требование о возврате денег в Министерство образования предъявила находящаяся в Харьюмаа волость Йыэляхтме. Самоуправление с населением в 6000 человек требует от государства целых 680 000 евро. Сумма больше той, что требует Лаэнеранна, поскольку кочующих школьников больше, а к тому же это деньги за предыдущие четыре года. И Йыэляхтме не исключает, что счета государству будут выставляться и впредь.
Обе волости объясняют происходящее одинаково. В ноябре 2017 года Государственный суд (спор был именно с волостью Йыэляхтме) сказал, что расходы на то, что ребенок ходит в школу в другом самоуправлении, должно покрывать государство, а не самоуправление, в котором живет ребенок, но в том случае, если волость или город обеспечили ребенка местом в школе по месту жительства. Поскольку нынешний Закон об основной школе и гимназии такого порядка не предусматривает, ситуация является антиконституционной.
Эти волости надеются, что позиция Госсуда дает им право требовать возврата от государства школьных денег.
Всего потрачено 17 миллионов
Но Министерство образования не торопиться просто так отдавать деньги. И не удивительно. Если таким же образом деньги потребуют все волости, это нанесет болезненный удар по бюджету. Например, только в 2017 году самоуправления заплатили друг другу за кочующих школьников почти 17 миллионов евро.
Если Ляэнеранна попросила деньги впервые в октябре прошлого года, то Йыэляхтме ждет от государства покрытия своих расходов почти год.
Время уходит, поскольку министерство требует от волостей детальных отчетов. Волости должны до мельчайших подробностей доказать, что они предложили своим детям все возможности для обучения по месту жительства. Например, министерство потребовало от волостей представить отдельно объяснения от каждого родителя, почему их ребенок не учится дома.
Так, последний год для чиновников Йыэляхтме прошел в составлении таблиц Excel для министерства. «Представители министерства до сих пор уверяли, что если волость сможет обосновать свои требования, они не исключают оплату», - сохраняет надежду волостной старейшина Андрус Умбоя.
Волость Ляэнеранна, от которой министерство в прямом смысле слова потребовало десятки разных детальных таблиц, сразу ответила, что чиновники не будут заниматься такими отчетами, поскольку порой от них требуют невозможного – нельзя спросить каждого родителя, почему его ребенок все же не ходит в местную школу.
«Эта ситуация абсурдна, - считает заместитель старейшины Ляэнеранна Андрес Аннаст. – Списки учеников и школ в министерстве есть, а оставшиеся необходимые материалы мы присовокупили к требованию».
Государство заберет деньги
В начале 2018 года министр образования и науки Майлис Репс и тогдашний министр государственного управления Яак Ааб разослали обращение ко всем самоуправлениям, в котором подчеркнули, что выплата денег таким образом будет означать, что на такую же сумму сократят и суммы, выделяющиеся самоуправлениям от государства. Таким образом, получится, что самоуправления оплатят свои требования из собственного же кармана.
Йыэляхтме возразила, что, по оценке Госсуда, проблема в том, что сейчас самоуправления оплачивают из своего бюджета обязанность, вмененную государству. Если требование Йыэляхтме будет удовлетворено, но такую же сумму заберут из какой-то другой сферы, это, по оценке волости, не сделает ситуацию менее противоправной.
Исполнительный директор Союза городов и волостей Эстонии Юри Выйгемаст считает, что требования Ляэнеранна и Йыэляхтме - это два отдельных крестовых похода. Он надеется, что ситуация больше не будет эскалироваться, то есть новых требований о возврате денег не появится.
Вылгемаст объяснил, что скорее всего многие самоуправления не стали требовать возврата школьных денег именно потому, что эти деньги в любом случае придется отдать: «Что посеешь, то и пожнешь».
Исходя из решения Государственного суда, изъян в Законе об основной школе и гимназии в любом случае нужно устранить, или хотя бы частично признать недействительной.
Пресс-секретарь Министерства образования и науки Лийси Полль сказала, что такой законопроект уже подготовлен и отправлен на неофициальное согласование в Союз самоуправлений. Когда законопроект станет законом, министерство предсказать не может.
Третий бунтовщик – Кихну
Решение Госсуда от 2017 года означает и то, что подсчет трат на деятельность, связанную со школьниками, стала для самоуправлений добровольной. Насколько известно Postimees, лишь одно самоуправление отказалось платить эти деньги другим – Кихну.
Если деньги больше не платятся, от этого больше всего страдает свобода выбора родителей – дети не могут учиться за пределами своей волости или города.
Это главная причина, по которой добровольная оплата сохранилась и после появления решения Государственного суда. Но Кихну с начала учебного года отказалась платить деньги за учеников основной школы другим самоуправлениям, поскольку на маленьком острове есть своя школа.
Например, Пярну, где учатся двое кихнусцев, не стал отчислять детей из-за этого из своей школы, но предложил родителям прописаться в Пярну.