Кадры камеры наблюдения: женщина принесла из магазина покупки домой и пропала без вести

Лууле. ФОТО: Politsei

Поскольку Лууле до сих пор не найдена, люди из организации Operatiivne Otsingugrupp в эту субботу проведут поиски на местности.

Лууле живет от поселка Роосна-Аллику в 0,5 километрах в сторону Раквере. Обычно ее путь пролегал между домом, магазином и пунктом обслуживания на улице Парги.

На данный момент последняя имеющаяся о Лууле информация от 21 декабря, когда она попала в Роосна-Аллику на камеры видеонаблюдения: в 15:55 она шла пешком со стороны дома в магазин и через полчаса в 16:30 возвращалась со стороны магазина в сторону дома, куда она дошла в тот день, поскольку ее покупки в нераспакованном виде были обнаружены у нее дома.

Нужна ваша помощь!

Всех, кто свободен и у кого есть возможность, просят помочь в поисках Лууле. Сбор назначен на субботу, 5 января, в 10 часов в Роосна-Аллику на улице Парги, 10 в зале Дома культуры (зал находится по правую руку от входной двери).

На месте со стороны OPEROG поисками руководит Ааре (телефон 5242776).