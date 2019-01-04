Из государственных лесов вывезли почти 10 000 елок

По словам главного лесничего RMK Андреса Сеппа, в этом году перед Рождеством в лесу было снежно и сказочно красиво, что только усилило позитивные эмоции людей, выбравшихся в лес за праздничной елкой.

„Возможность привезти елку к Рождеству из леса стала в Эстонии доброй традицией и мы продолжим ее и в следующие годы», - заверил Сепп.

Центр управления государственными лесами (RMK) и в 2018 году предложил перед рождественскими праздниками всем и каждому отправиться в лес за своей ёлкой.

“Если ёлка выбрана в правильном месте, то вы вырубаете дерево, которое всё равно не имеет шансов вырасти большим. Его же вырубают либо по обочинам канав, либо в процессе очистки территорий под линиями электропередач, либо оно ютится в тени старого леса. Так пусть лучше такие ёлки порадуют нас и наших близких в праздничный период. Совместная вылазка в лес – это еще и удовольствие от совместно проведенного времени, можно порадоваться румянцу на щеках и почувствовать, что наши общие леса находятся в хороших руках”, - пояснил Сепп.

RMK создало мобильное приложение, которое облегчает всю процедуру приобретения своей ёлки, с его помощью легко определить местонахождение государственного леса, познакомиться с условиями и заплатить за дерево. По словам Сеппа, и на этот раз почти 80 процентов елок были найдены и оплачены посредством мобильного приложения.