Россиянин гнал по Нарве на Infiniti больше 100 км/ч

„Поведение ехавшего на погранпункт иностранца было крайне опасно и безответственно," – сказал ведущий следователь Нарвского отделения полиции Дмитрий Наролин. "Он ехал по центру Нарвы со скоростью, превышавшей дозволенную более чем в два раза. В темное время суток на заснеженной и скользкой дороге на такой скорости могло произойти ДТП с крайне серьезными последствиями. У пешехода не было бы никаких шансов остаться в живых. К счастью, полицейские задержали этого водителя то того, как произошло несчастье".