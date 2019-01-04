В Таиланде российский турист спас ребенка и погиб
4 января 2019, 16:34
Турист из России погиб в Таиланде после того, как спас собственного ребенка, сообщает Lenta.ru со ссылкой на издание Pattaya People.
Трагедия произошла на острове Самуи. Семья из четырех человек отправилась купаться. Один из детей не справился с течением и начал тонуть. Отец подростка бросился ему на помощь и вытащил его из воды, однако ударился о скалы из-за сильных волн и получил травму головы. 56-летний мужчина погиб на месте.
На острова надвигается тайфун Пабук, власти страны объявили штормовое предупреждение. В некоторых регионах временно прекратили паромное сообщение и отменили рейсы самолетов. Местные жители и туристы запасаются провизией. По прогнозам синоптиков, шторм обрушится на Таиланд 4 января.