В Таиланде российский турист спас ребенка и погиб

Трагедия произошла на острове Самуи. Семья из четырех человек отправилась купаться. Один из детей не справился с течением и начал тонуть. Отец подростка бросился ему на помощь и вытащил его из воды, однако ударился о скалы из-за сильных волн и получил травму головы. 56-летний мужчина погиб на месте.