На чартерные авиарейсы премьер-министра Юри Ратаса потрачено почти 53 000 евро

«Услугами чартерных авиарейсов премьер-министр Юри Ратас воспользовался в прошлом году девять раз, семь из них были связаны с саммитами Европейского Союза. Общая сумма расходов составила 206 775 евро, из которых 153 900 евро компенсирует Эстонии Совет ЕС и 52 875 евро оплачены из бюджета бюро премьер-министра», - пояснила BNS пресс-секретарь премьер-министра Карин Кангро.

«Если в 2017 году большое количество зарубежных визитов Юри Ратаса было связано с председательством Эстонии в ЕС, то в 2018 году на график зарубежных поездок главы правительства повлияли мероприятия 100-летнего юбилея Эстонской республики и многочисленные приглашения, а также встречи на уровне ЕС», - пояснила Кангро.

Рейс 17-18 февраля Юри Ратас совершил по маршруту Таллинн-Турку-Стокгольм- Таллинн в связи с мероприятиями столетия Эстонской республики и встречами премьер-министра. Стоимость полета составила 17 875 евро. Расходы покрыты из бюджета бюро премьер-министра.

Рейс 22-23 февраля Таллинн-Брюссель-Таллинн, неофициальное заседание Совета ЕС. Стоимость полета 22 400 евро. Расходы покрыты из бюджета Совета ЕС.

Рейс 22-23 марта Таллинн-Брюссель-Таллинн, поездка на заседание Совета ЕС. Стоимость полета 20 300 евро. Расходы покрыты из бюджета Совета ЕС.

Рейс 16-17 мая Таллинн-София-Таллинн, поездка на саммит ЕС и Западныз Балкан. Стоимость полета 22 700 евро. Расходы покрыты из бюджета Совета ЕС.

Рейс 27-29 июня Таллинн-Брюссель-Таллинн, поездка на заседание Совета ЕС. Стоимость полета 25 800 евро. Расходы покрыты из бюджета Совета ЕС.

Рейс 17-19 октября Таллинн-Брюссель-Таллинн, поездка на саммит Совета ЕС и на встречу Азия-Европа. Стоимость полета 21 700 евро. Расходы покрыты из бюджета Совета ЕС.

Рейс 4-6 ноября Таллинн-Астана-Таллинн, визит премьер-министра в Казахстан с делегацией предпринимателей. Стоимость полета составила 35 000 евро. Расходы покрыты из бюджета бюро премьер-министра.

Рейс 25 ноября Таллинн-Брюссель-Таллинн, поездка на заседание Совета ЕС. Стоимость полета 19 700 евро. Расходы покрыты из бюджета Совета ЕС.

Рейс 13-14 декабря Таллинн-Брюссель-Таллинн, поездка на заседание Совета ЕС. Стоимость полета 21 300 евро. Расходы покрыты из бюджета Совета ЕС.