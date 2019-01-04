В Нарве арестован подозреваемый в попытке убийства

Пострадавшего доставили в больницу, он находится под присмотром врачей и его жизни ничего не угрожает. К настоящему моменту известно, что после нападения подозреваемый покинул место происшествия, не оказав помощи потерпевшему. Вместо этого он решил продолжить пьянку и пошел в магазин, где попытался украсть бутылку водки. Охранник магазина задержал его. К тому времени полицейские уже установили личность предполагаемого нападавшего, задержали его в магазине и отвезли в полицейский участок.