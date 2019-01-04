В Нарве арестован подозреваемый в попытке убийства

В среду, 2 января, во второй половине дня в квартире, расположенной на улице Раху в Нарве, 43-летний мужчина получил ножевое ранение. В тот же вечер в качестве подозреваемого был задержан 43-летний мужчина. По первоначальным данным, между ними возник конфликт, который закончился тем, что один неоднократно ударил ножом другого.
Пострадавшего доставили в больницу, он находится под присмотром врачей и его жизни ничего не угрожает. К настоящему моменту известно, что после нападения подозреваемый покинул место происшествия, не оказав помощи потерпевшему. Вместо этого он решил продолжить пьянку и пошел в магазин, где попытался украсть бутылку водки. Охранник магазина задержал его. К тому времени полицейские уже установили личность предполагаемого нападавшего, задержали его в магазине и отвезли в полицейский участок.
Прокуратура ходатайствовала об аресте подозреваемого, поскольку существовала опасность, что он совершит новые преступления. По словам старшего прокурора Вируской окружной прокуратуры Маарьи Германн, этого человека неоднократно судили в уголовном порядке. «В лице подозреваемого речь идет о человеке, у которого очень разная динамика совершения преступлений - кражи, физическое насилие, поджог чужих вещей, насилие в отношении охранника. Поэтому в его случае вероятность новых преступлений велика», - объяснила Маарья Германн.