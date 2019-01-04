14-летняя Алина из Кохтла-Ярве найдена

Ранее сообщалось, что Алина ушла из дома в Кохтла-Ярве 3 января и не вернулась.

Последний раз близкие общались с Алиной в четверг около 20:00 по телефону. После этого ее мобильный телефон был выключен и поэтому было невозможно позиционировать местонахождение девушки.