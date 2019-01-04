14-летняя Алина из Кохтла-Ярве найдена

Rus.Postimees.ee11214-летняя Алина из Кохтла-Ярве найдена14-летняя Алина из Кохтла-Ярве найденаrus.postimees.ee Поделиться Поделиться Поделиться Поделиться Поделиться E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментировать4 января 2019, 18:19Алина.ФОТО: PolitseiПропавшая в Кохтла-Ярве 14-летняя Алина найдена. С ней все в порядке. Полиция благодарит всех за распространение информации.Ранее сообщалось, что Алина ушла из дома в Кохтла-Ярве 3 января и не вернулась.Последний раз близкие общались с Алиной в четверг около 20:00 по телефону. После этого ее мобильный телефон был выключен и поэтому было невозможно позиционировать местонахождение девушки.Поделиться Поделиться Поделиться Поделиться Поделиться Поделиться E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментироватьполициярозыск