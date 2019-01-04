Катри Райк о госгимназии: мне в голову не придет, что можно построить здание и сказать, что это - школа

Представляя свою команду в пятницу в Нарве, первый номер предвыборного списка, министр внутренних дел Катри Райк отметила, что все кандидаты или родом из Ида-Вирумаа, или тесно связаны с уездом. Кроме министра, в список кандидатов вошли Эдуард Одинец, Максим Ильин, Антон Праткунас, Татьяна Олеск, Сергей Соловьев, Антс Кутти, Павел Прокопенко и Этти Кагаров.

Как рассказал Эдуард Одинец, член горсобрания Кохтла-Ярве и чиновник Министерства культуры, соцдемы рассчитывают на два мандата от Ида-Вирумаа.

По словам Катри Райк, самые большие расхождения соцдемов с другими партиями заключаются в том, что соцдемы хотят сохранить сланцевую промышленность как можно дольше и создать объединенную школу вместо отдельных русских и эстонских школ, озаботившись также будущим эстоноязычной общины в Ида-Вирумаа.

“Я член попечительского совета единственной эстоноязычной школы в Кохтла-Ярве. Естественно, меня беспокоит тема эстоноязычного образования в этом городе, - сказал Эдуард Одинец. - Местная эстонская община и русскоязычная община в Ида-Вирумаа нуждаются в правильных решениях в области образования. Я тоже поддерживаю создание единой, объединенной школы”.

В этом свете отдельный вопрос - строительство государственных гимназий. Как отметила Катри Райк, в Нарве подготовительные работы к строительству вовсю идут, но создание школы не ограничивается строительством здания для нее.

“Мы пока не имеем видения, кто там будет учиться, для кого это все. Это обязательно требует обсуждения”, - говорит Катри Райк.

По ее словам, собственником гимназии будет государство. Поэтому Министерство образования выберет по конкурсу директора гимназии, и многое должен будет сделать именно этот человек.

“Надо обсуждать учебные планы гимназии, - говорит Катри Райк. - Директор с помощью министерства должен встретится с учениками, родителями, журналистами, с общественностью, чтобы обсудить, какие у них есть ожидания. И тогда, на мой личный взгляд, надо собирать специалистов и описывать план развития этой гимназии. Сейчас никто не знает, будет ли в ее составе нынешняя эстонская гимназия Нарвы, останется ли Языковой лицей отдельным… Сейчас все как бы ждут, вдруг мимо них это бомба пролетит. Может быть, я слишком много в жизни сталкивалась со строительством, но мне в голову не придет, что можно построить здание и сказать, что это - школа”.

Эдуард Одинец считает, что Министерству образования стоит поучиться на ошибках, допущенных при создании госгимназии в Кохтла-Ярве:

“В Кохтла-Ярве слишком поздно стали говорить с людьми - проинформировали и на несколько лет забыли. И только теперь стали говорить - а люди напуганы, они боятся”.