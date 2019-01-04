Трамп считает нелепым вопрос о его импичменте

"Каким образом возможно выдвинуть импичмент президенту, который выиграл, может быть, наиболее значительные за все время выборы, не сделал ничего противозаконного (не участвовал в сговоре с Россией, а демократы участвовали), был успешным два года на посту президента и является наиболее популярным среди республиканцев за всю историю партии, имея рейтинг одобрения 93%?", - написал Трамп в своем Twitter.

Накануне член Палаты представителей, демократ Брэд Шерман объявил о намерении выдвинуть резолюцию об импичменте Трампу и представить этот документ в Палате представителей. В первый день работы нового Конгресса США он опубликовал соответствующее заявление в Twitter.

"Я не менял текст документа с июля 2017 года", - подчеркнул Шерман.

В документе политик указывает на ряд преступлений и правонарушений со стороны американского лидера. В частности, речь идет об "учинении препятствий правосудию", в том числе - в связи с отставкой главы Федерального бюро расследований Джеймса Коми.

Летом 2017 года вопрос об импичменте президента США Трампа внесли на рассмотрение Палаты представителей Конгресса США конгрессмены от демократов Шерман и Эл Григ. Тем не менее, их инициатива не получила поддержки.