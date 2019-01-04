Видео: в Китае испытали "мать всех бомб"

В связи с этим разработчики окрестили свое детище «китайской версией „Матери всех бомб“». По словам военного аналитика Вэя Донгсу, бомба может легко уничтожать укреплённые наземные цели, здания, бастионы и оборонительные сооружения. Кроме того, эксперт считает, что оружие можно применять в инженерных целях, например, для расчистки зон высадки десанта.

NORINCO showcases #China’s MOAB, a new type of massive aerial bombhttps://t.co/PNeceaPXMs

which it dubbed the #Chinese version of the "Mother of All Bombs" due to its huge destruction potential that is claimed to be only second to nuclear weapons.pic.twitter.com/IjWmxvgbih — Khuram Malik (@kmalikk) 3 января 2019 г.

Также важен психологический эффект — развертывание столь мощного и массивного оружия способно посеять страх среди противников, уверен специалист.

Во время демонстрации бомбу сбросили с бомбардировщика H-6K. Судя по тому, что боеприпас занял весь бомбовый отсек воздушного судна, его размер составляет 5−6 м. Китайский аналог меньше, чем «Мать всех бомб» США. Однако это, скорее, плюс, так как американскую бомбу может перевозить только большой военный транспортный самолёт, а он значительно менее манёвренный, чем бомбардировщик.