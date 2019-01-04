Банкомат съел купюры, но не перечислил деньги на счет

Сразу после случившегося позавчера Лаанеметс связалась с банком, но, к собственному разочарованию, услышала, что возврат ее денег может занять до десяти дней. Вчера после полудня деньги еще не поступили на счет.

Пресс-секретарь Swedbank Лидия Кальюнди сказала, что поломки банкоматов периодически случаются. Особенно если в машину попадают посторонние предметы или скомканные, старые или порванные банкноты. Это, по словам Кальюнди, и послужило причиной позавчерашнего случая. Представитель Swedbank добавила, что банкомат восстановил работу через час. В связи с неначислением денег клиентке начато производство, которое постараются провести как можно быстрее.