Восстановление уничтоженного ракетой садоводства обойдется в три миллиона евро

Унгерсон отметил, что уничтожена примерно половина садоводства, а остальная часть повреждена, но предприятие сможет продолжить работу на площади с теплицами примерно в 5000 квадратных метров, при этом уничтожены теплицы на территории 10 000 квадратных метров.

"Для продолжения работы необходимо построить новые теплицы. Строительство теплиц вместе с оборудованием и технологиями на территории в 10 000 квадратных метров стоит три миллиона евро. На это как минимум уйдет год", - сказал руководитель Nurmiko порталу ERR.