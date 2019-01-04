Восстановление уничтоженного ракетой садоводства обойдется в три миллиона евро
4 января 2019, 19:01
Яак Унгерсон - основатель и руководитель садоводства Nurmiko - сообщил, что на восстановление предприятия уйдет год, и обойдется это в три миллиона евро, пишет Postimees.
Унгерсон отметил, что уничтожена примерно половина садоводства, а остальная часть повреждена, но предприятие сможет продолжить работу на площади с теплицами примерно в 5000 квадратных метров, при этом уничтожены теплицы на территории 10 000 квадратных метров.
"Для продолжения работы необходимо построить новые теплицы. Строительство теплиц вместе с оборудованием и технологиями на территории в 10 000 квадратных метров стоит три миллиона евро. На это как минимум уйдет год", - сказал руководитель Nurmiko порталу ERR.