Пт, 4.01.2019
Силы, которые пытаются заявить, что миграция — это нечто столько ужасное, что о ней нельзя даже говорить, нашли кость, которые они могут грызть. Свен Миксер
  • Rus.Postimees.ee
  • Эстония
  • Восстановление уничтоженного ракетой садоводства обойдется в три миллиона евро

Восстановление уничтоженного ракетой садоводства обойдется в три миллиона евро

Поделиться Поделиться Поделиться E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментировать

Häirekeskus sai uue aasta 18 minutil teate, et Saku vallas Juuliku teel põlevad Nurmiko aiandi kasvuhooned. Päästeamet reageeris sündmusele suurte jõududega.

ФОТО: Mihkel Maripuu / Postimees

Яак Унгерсон - основатель и руководитель садоводства Nurmiko - сообщил, что на восстановление предприятия уйдет год, и обойдется это в три миллиона евро, пишет Postimees.

Унгерсон отметил, что уничтожена примерно половина садоводства, а остальная часть повреждена, но предприятие сможет продолжить работу на площади с теплицами примерно в 5000 квадратных метров, при этом уничтожены теплицы на территории 10 000 квадратных метров.

"Для продолжения работы необходимо построить новые теплицы. Строительство теплиц вместе с оборудованием и технологиями на территории в 10 000 квадратных метров стоит три миллиона евро. На это как минимум уйдет год", - сказал руководитель Nurmiko порталу ERR.

Читать также

Актуально

Читать также

НАВЕРХ