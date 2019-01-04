Видео: парочка не смогла сдержаться и занялась сексом прямо в центре Риги

Стражи порядка увидели, что девушка стоит на коленях перед парнем. Приблизив кадр, они поняли, что люди занимаются оральным сексом.

Полиция отправилась на место происшествия, где полицейские застали продолжение полового акта.

Молодые люди заметили полицию, когда та уже была у них за спиной. Они быстренько натянули одежду и бросились бежать.

Молодежь задержали и попросили проследовать к оперативному транспорту, чтобы объяснить мотивы своего поведения.

Любовники рассказали, что они долго переписывались и вот наконец встретились. Они просто не могли сдержать возбуждения, поэтому сначала предались любовным играм в одном из туалетов увеселительных мест, а потом в поисках экстремальных ощущений повторили половой акт на улице в центре Риги.

Но лучше этот диалог услышать, девушка все объясняет на русском!

Видео: Любовники, застуканные в Старой Риге

Во время проверки данных выяснилось, что парень - гражданин Германии, а девушка - гражданка России.