Пт, 4.01.2019
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Фото читателя: даже скорая помощь заправляется в Латвии

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Валгаская скорая помощь на заправке в Валка.

ФОТО: Lugeja foto

Читатель Lõuna-Eesti Postimees прислал в редакцию фотографии эстонской машины скорой помощи, стоящей в очереди на заправке в Латвии.

На снимках - машина валгаской скорой помощи на заправке Virši-A в Валка.

"Валгаская скорая помощь в очереди на заправке в Латвии. До чего докатилась Эстония?" - пишет читатель.

На момент появления этих снимков литр бензина 95 стоил на латвийской заправке 1,204 евро. Если обычно топливо в Латвии дешевле, то сегодня можно было купить бензин по похожей цене и в Валга, утверждает Lõuna-Eesti Postimees.

Валгаская скорая помощь в очереди на латвийской заправке.

ФОТО: Lugeja foto

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