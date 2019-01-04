Фото читателя: даже скорая помощь заправляется в Латвии

"Валгаская скорая помощь в очереди на заправке в Латвии. До чего докатилась Эстония?" - пишет читатель.

На момент появления этих снимков литр бензина 95 стоил на латвийской заправке 1,204 евро. Если обычно топливо в Латвии дешевле, то сегодня можно было купить бензин по похожей цене и в Валга, утверждает Lõuna-Eesti Postimees.