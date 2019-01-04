Утонувшая в Viimsi Spa работала в этом спа-центре
4 января 2019, 20:45
Женщина, утонувшая в декабре в джакузи Viimsi SPA, работала уборщицей в этом спа-центре, пишет Postimees.
Исполнительный директор Viimsi SPA Харди Керде подтвердил, что утонувшая работала там уборщицей. На вопрос о том, могла ли женщина быть в состоянии алкогольного опьянения в тот момент, когда произошел несчастный случай, как ранее утверждали СМИ, Керде ответил, что не может опровергнуть то, что было сказано в СМИ.
"Полицейские собрали улики на месте происшествия и установили, что речь идет о несчастном случае. Смерть наступила в результате утопления", - сказал пресс-секретарь полиции Ильмар Кахро.
65-летняя женщина утонула в Viimsi SPA 19 декабря.