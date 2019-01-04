Пт, 4.01.2019
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  • Утонувшая в Viimsi Spa работала в этом спа-центре

Утонувшая в Viimsi Spa работала в этом спа-центре

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Джакузи. Иллюстративное фото.

ФОТО: Peeter Kümmel / Sakala

Женщина, утонувшая в декабре в джакузи Viimsi SPA, работала уборщицей в этом спа-центре, пишет Postimees.

Исполнительный директор Viimsi SPA Харди Керде подтвердил, что утонувшая работала там уборщицей. На вопрос о том, могла ли женщина быть в состоянии алкогольного опьянения в тот момент, когда произошел несчастный случай, как ранее утверждали СМИ, Керде ответил, что не может опровергнуть то, что было сказано в СМИ.

"Полицейские собрали улики на месте происшествия и установили, что речь идет о несчастном случае. Смерть наступила в результате утопления", - сказал пресс-секретарь полиции Ильмар Кахро.

65-летняя женщина утонула в Viimsi SPA 19 декабря.

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