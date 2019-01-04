Одна в многоквартирном доме: как живет пенсионерка в эстонском поселке-призраке
В бывшем шахтерском поселке Сиргала много четырехэтажных советских домов, построенных по типовому проекту. Жизнь здесь течет очень тихо, но непоколебимо: если в 2002 году в поселке, насчитывавшем когда-то пару тысяч жителей, оставалось более двухсот человек, то теперь официальное количество жителей - 52, пишет Postimees.
Анне за 80. Она живет совсем одна в двухкомнатной квартире на третьем этаже многоквартирного дома. Раньше она работала проводницей, теперь - на пенсии. Сейчас единственный ее компаньон - кошка. Дочка Анны, живущая в Силламяэ, не раз звала мать к себе, но Анна не хочет переезжать. В секции Анна хранит библию на польском языке, иногда она ездит в воскресенье на автобусе в силламяэскую церковь.
В ее двухкомнатной квартире печное отопление, дрова Анна приносит с улицы в ведре. Печь нагревает единственное жилье в промерзшем многоквартирном доме, и дым выходит из квартиры в построенную специально для этого трубу, потому что центрального отопления здесь больше нет. Природа в поселке постепенно отвоевывает свою территорию. На крышах некоторых заброшенных зданий уже выросли деревья. Но Анна все же не совсем одинока: время от времени мелькнет какая-нибудь машина, собака залает, а по вечерам загораются такие же одинокие призрачные огоньки еще в нескольких многоквартирных домах.
#kuidasmekestame
#kuidasmekestame (волный перевод «как нам не пропасть» - ред.) - фотосерия, которая показывает, как демографические изменения влияют на повседневную жизнь людей. Проект родился в сотрудничестве Фонда открытой Эстонии, Ассамблеи Сотрудничества Эстонии, Эстонской торгово-промышленной палаты, Центрального союза работодателей Эстонии, АО Mainor, TalTech, Палаты экономики услуг и Союза свободных объединений. На эту тему также проходят общественные обсуждения и конференции по всей Эстонии. Больше информации на kestame.rahvaalgatus.ee.