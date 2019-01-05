Фото: гениальная организация пространства мини-квартиры

В тренде не просто маленькие квартиры, а очень маленькие квартиры. И чем меньше жилье, тем труднее его логично, практично и красиво обставить. Kodustiil нашел очень удачный пример продуманного дизайна.
Эта 17-метровая мини-квартира в центре Одессы настолько удачно спланирована и обставлена, что, несмотря на размеры, является абсолютно полноценной квартирой с прихожей, ванной и комнатой.
В комнате разместились спальное место, кухня и кабинет. Благодаря практично расположенной мебели там есть даже кладовка, правда, она расположена под кроватью. Напротив кровати на стене висит телевизор, тем самым придавая кровати дополнительную функцию дивана.
Находящаяся около кровати тумбочка плавно переходит в письменный стол, над которым висит полка, вмещающая и книги, и посуду. Письменный стол также служит кухонной рабочей поверхностью.
Рядом с кухонным уголком расположен санузел, куда входит и стиральная машина.
Здесь все так логично устроено, что можно жить даже вдвоем, а то и втроем, если ребенок еще маленький.
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