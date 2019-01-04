Пт, 4.01.2019
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  • В аварии на шоссе Таллинн-Нарва пострадал ребенок

В аварии на шоссе Таллинн-Нарва пострадал ребенок

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Авария. Иллюстративное фото.

ФОТО: Martin Ilustrumm

Сегодня вечером на 131 км шоссе Таллинн-Нарва водитель Volvo потерял контроль над автомобилем и вылетел с трассы. Движение в районе ДТП было нарушено.

Пресс-секретарь полиции сообщил Postimees, что информация об аварии поступила в 21.08. Скорая увезла находившегося в машине 9-летнего мальчика в больницу.

Движение на месте происшествия какое-то время регулировала полиция.

В пресс-службе полиции подчеркнули, что из-за гололедицы водителям необходимо выбирать скорость, соответствующую дорожным условиям.

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