В аварии на шоссе Таллинн-Нарва пострадал ребенок
4 января 2019, 22:20
Сегодня вечером на 131 км шоссе Таллинн-Нарва водитель Volvo потерял контроль над автомобилем и вылетел с трассы. Движение в районе ДТП было нарушено.
Пресс-секретарь полиции сообщил Postimees, что информация об аварии поступила в 21.08. Скорая увезла находившегося в машине 9-летнего мальчика в больницу.
Движение на месте происшествия какое-то время регулировала полиция.
В пресс-службе полиции подчеркнули, что из-за гололедицы водителям необходимо выбирать скорость, соответствующую дорожным условиям.