В пригороде Тарту ждут новых хозяев интересные частные дома
5 января 2019, 11:40
В пригороде Тарту продаются последние готовые к заселению дома нового жилого комплекса, сообщает Kodustiil.
В жилом районе Юленурме Вилла в Тартумаа предлагают купить новый дом необычной архитектуры. В доме, построенном по проекту известного эстонского архитектора Андреса Кадарика три спальни, гостиная с кухней, хозяйственные помещения, баня, душ, два туалета, сарай, две большие террасы и навес для автомобиля.
Площадь дома почти 160 квадратных метров. Дом отапливается газом, и в каждой комнате есть свой регулятор тепла.
Таких домов в микрорайоне девять, еще есть два парных дома. Это значит, что весь жилой район имеет целостное визуальное решение.
Ознакомиться с подробностями можно ЗДЕСЬ.