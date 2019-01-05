В пригороде Тарту ждут новых хозяев интересные частные дома

В жилом районе Юленурме Вилла в Тартумаа предлагают купить новый дом необычной архитектуры. В доме, построенном по проекту известного эстонского архитектора Андреса Кадарика три спальни, гостиная с кухней, хозяйственные помещения, баня, душ, два туалета, сарай, две большие террасы и навес для автомобиля.

ФОТО: KV.EE

Площадь дома почти 160 квадратных метров. Дом отапливается газом, и в каждой комнате есть свой регулятор тепла.

ФОТО: KV.EE

Таких домов в микрорайоне девять, еще есть два парных дома. Это значит, что весь жилой район имеет целостное визуальное решение.

ФОТО: KV.EE