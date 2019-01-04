В Эстонии заказали по почте рекордное количество наркотиков

Вещества заказываются в основном в теневом сегменте интернета, скрытом от обычных пользователей, где торговля ведется за криптовалюту, а личные данные не запрашиваются, наиболее популярными являются каннабис, амфетамин, экстази и ЛСД.

По словам руководителя отдела по наркотикам MTA Рауля Коппельмаа, для решения этой проблемы необходимо модернизировать законодательство.

"Последние тенденции на рынке наркотиков свидетельствуют о том, что все больше и больше молодых людей получают наркотики через интернет, то есть они попадают к тем людям, к которым на обычном рынке они бы не попали", - отметил Коппельмаа.