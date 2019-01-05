Фото: три стильных трехкомнатных квартиры в Кохтла-Ярве

В очередной раз, просматривая объявления на портале недвижимости KV.EE, убеждаемся: в Ида-Вирумаа продается много хорошо отремонтированных и стильно обставленных квартир.
Мы выбрали для короткого обзора три трехкомнатных квартиры в одной, Ярвеской, части города Кохтла-Ярве.
Квартира площадью 78,6 кв. метров несколько лет назад реновирована, отдельные комнаты, двухкамерные пластиковые окна, поменяна проводка, Пположены новые полы, два балкона. При желании в стоимость входит основная часть мебели. Цена - 17 900 евро.
Капитально и со вкусом отремонтированная квартира площадью 64,8 м2 на втором этаже двухэтажного дома. В цену входят шкаф-купе в прихожей кухонная мебель, выполненная на заказ и украшенная элементами Тиффани, со встроенной техникой Electrolux: газовая панель, электрическая духовка, холодильник и стиральная машина. За квартиру хотят получить 26 000 евро.
Самая дорогая в нашем сегодняшнем обзоре квартира имеет площадь 59,9 м2. В ней четыре года назад сделан очень хороший ремонт. Одна кухня чего стоит! За квартиру со всей мебелью и техникой просят 45 000 евро.