Сб, 5.01.2019
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Фото: три стильных трехкомнатных квартиры в Кохтла-Ярве

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ФОТО: KV.EE

В очередной раз, просматривая объявления на портале недвижимости KV.EE, убеждаемся: в Ида-Вирумаа продается много хорошо отремонтированных и стильно обставленных квартир.

Мы выбрали для короткого обзора три трехкомнатных квартиры в одной, Ярвеской, части города Кохтла-Ярве. 

Квартира с мебелью на улице Кескаллеэ

ФОТО: KV.EE

Квартира площадью 78,6 кв. метров несколько лет назад реновирована, отдельные комнаты, двухкамерные пластиковые окна, поменяна проводка, Пположены новые полы, два балкона. При желании в стоимость входит основная часть мебели. Цена - 17 900 евро.

Квартира с инкрустированной кухонной мебелью на улице Рави

ФОТО: KV.EE

Капитально и со вкусом отремонтированная квартира площадью 64,8 м2 на втором этаже двухэтажного дома. В цену входят шкаф-купе в прихожей кухонная мебель, выполненная на заказ и украшенная элементами Тиффани, со встроенной техникой Electrolux: газовая панель, электрическая духовка, холодильник и стиральная машина. За квартиру хотят получить 26 000 евро.

Стильная квартира с полной меблировкой на улице Писухянна

ФОТО: KV.EE

Самая дорогая в нашем сегодняшнем обзоре квартира имеет площадь 59,9 м2. В ней четыре года назад сделан очень хороший ремонт. Одна кухня чего стоит! За квартиру со всей мебелью и техникой просят 45 000 евро.

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