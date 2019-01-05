Фото: три стильных трехкомнатных квартиры в Кохтла-Ярве

Мы выбрали для короткого обзора три трехкомнатных квартиры в одной, Ярвеской, части города Кохтла-Ярве.

ФОТО: KV.EE

Квартира площадью 78,6 кв. метров несколько лет назад реновирована, отдельные комнаты, двухкамерные пластиковые окна, поменяна проводка, Пположены новые полы, два балкона. При желании в стоимость входит основная часть мебели. Цена - 17 900 евро.

ФОТО: KV.EE

Капитально и со вкусом отремонтированная квартира площадью 64,8 м2 на втором этаже двухэтажного дома. В цену входят шкаф-купе в прихожей кухонная мебель, выполненная на заказ и украшенная элементами Тиффани, со встроенной техникой Electrolux: газовая панель, электрическая духовка, холодильник и стиральная машина. За квартиру хотят получить 26 000 евро.

ФОТО: KV.EE