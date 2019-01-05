Сб, 5.01.2019
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  • Видео: этот неожиданный прием поможет навести порядок на вашей кухне

Видео: этот неожиданный прием поможет навести порядок на вашей кухне

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ФОТО: KV.EE

На кухне трудно поддерживать порядок: столько здесь всякого разного - продукты, специи, посуда, бытовая химия... Но несколько одинаковых предметов, купленных в отделе канцтоваров, могут изменить вашу кухню, считает портал Kodustill.

Это всего-навсего коробки для документов. Они пригодятся вам в четырех случаях - и в шкафчиках, и в холодильнике. Но изобретательные хозяйки найдут им и другое применение, мы не сомневаемся. 

Итак, мы купили коробки, в которые в конторах кладут папки с документами формата А4. Что дальше?

1. Поставьте их в холодильник вертикально - и получите контейнеры для овощей, фруктов и зелени. Положите горизонтально - и у вас появились дополнительные полки. 

2. В размещенных под раковиной коробках отлично будет себя чувствовать бытовая химия. Приклейте коробку двусторонним скотчем к внутренней стороне дверцы, и у вас появится дополнительное место для хранения. 

3. В приклеенной таким же способом к днищу навесного шкафа коробке поместится много пакетиков и стеклянных баночек со специями. 

4. Просто поставьте коробки на рабочую поверхность и используйте для хранения овощей и фруктов. 

Эти и много других полезных советов смотрите здесь:  

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