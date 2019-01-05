Сб, 5.01.2019
"Этот потолок уже и так достаточно низок. Год назад можно было списать до 300 евро на человека". Дмитрий Егоров

Исследование: где живут самые счастливые люди

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ФОТО: Pexels / CC0 Licence

Согласно исследованию, проведенному в Англии, благосостояние и радость людей достигают своего пика именно в этой местности, передает Kodustiil.

Недавнее исследование, проведенное британской фирмой по недвижимости Yopa, показало, что жизнь в сельской местности намного счастливее и здоровее. Кроме того, людям, живущим в сельской местности, не угрожают стрессы и депрессии, сообщает housebeautiful.com.

31% участников исследования признался, что они чувствуют себя счастливыми, живя в сельской местности. Превозносили городскую жизнь только 25% респондентов. Три четверти горожан заявили, что по возможности переедут в деревню. 32% опрошенных считают, что переезды туда и обратно будут для них слишком дорогими. Напротив, 28% успели пожить в нескольких населенных пунктах вдали от городов.

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