Исследование: где живут самые счастливые люди

Недавнее исследование, проведенное британской фирмой по недвижимости Yopa, показало, что жизнь в сельской местности намного счастливее и здоровее. Кроме того, людям, живущим в сельской местности, не угрожают стрессы и депрессии, сообщает housebeautiful.com.

31% участников исследования признался, что они чувствуют себя счастливыми, живя в сельской местности. Превозносили городскую жизнь только 25% респондентов. Три четверти горожан заявили, что по возможности переедут в деревню. 32% опрошенных считают, что переезды туда и обратно будут для них слишком дорогими. Напротив, 28% успели пожить в нескольких населенных пунктах вдали от городов.