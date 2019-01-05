Сб, 5.01.2019
"В своей речи Кальюлайд – в первую очередь, президент эстонцев. Это ее конституционная привилегия". Ахто Лобьякас

Пираты у берегов Бенина атаковали судно и похитили шесть человек

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Пираты.

ФОТО: Petty Officer 2nd Class Jason R. Zalasky/AP

Пираты атаковали грузовое судной у берегов Бенина в ночь на 2 января и захватили шесть членов экипажа, сообщили "Интерфаксу" в ночь на субботу в посольстве России в Бенине.

По данным российских дипломатов, на борту судна находились 26 человек, в том числе, 20 россиян, четверо украинцев и двое граждан Грузии. Гражданство захваченных неизвестно.

Об инциденте российскую дипмиссию проинформировал штаб Военно-морских сил Бенина.

В настоящее время судно находится в территориальных водах Нигерии. В посольстве также сообщили, что делают все возможно для оказания помощи гражданам РФ.

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