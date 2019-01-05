Сб, 5.01.2019
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В Польше пожар в квест-комнате унес жизни пятерых девочек

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В польском городе Кошалин в пятницу, 4 января, пять человек погибли при пожаре во время прохождения игрового квеста, сообщает русский TVNET со ссылкой на AP.

Отмечается, что тела были найдены в квест-комнате Escape Room после того, как пожарные потушили огонь. 

Жертвами стали 15-летние девочки-подростки. Также с ожогами госпитализирован 25-летний парень, которого уже допросили следователи.

По информации агентства, погибшие праздновали день рождения одной из девочек. По неофициальной версии, дети умерли в результате отравления угарным газом. 

По условиям квеста, дверь на выход девочки могли открыть только тогда, когда выполнят все задания. В момент, когда начался пожар, они не выполнили и половины заданий.

Президент страны Анджей Дуда назвал произошедшее сокрушительной трагедией.

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