Будьте осторожны: на дорогах гололедица
5 января 2019, 9:31
Диспетчерский центр дорожного движения в субботу предупреждает, что на дорогах велика опасность гололедицы, передает BNS.
Рано утром покрытие основных и крупнейших опорных дорог было влажным или влажным после обработки реагентами. По регионам идет легкий снег, который местами может делать дороги скользкими.
На дорогах велика опасность гололедицы. На второстепенных дорогах местами скользко, некоторые участки снег делает непроезжими.
По прогнозу, днем сохранится облачная погода, по регионам легкий снег. Температура воздуха повсеместно минусовая.