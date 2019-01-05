Сб, 5.01.2019
"В своей речи Кальюлайд – в первую очередь, президент эстонцев. Это ее конституционная привилегия". Ахто Лобьякас

От шторма больше всего пострадали крыши домов

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Шторм аккуратно уложил мусорные контейнеры.

ФОТО: фото читателя

В первые дни нового года, после прошедшего в Эстонии шторма, в страховое общество ERGO поступило около двадцати сообщений о несчастных случаях. По первоначальной оценке, сумма ущерба превышает 70 000 евро, сообщила пресс-служба компании.

Больше всего шторм нанес ущерб в западных уездах Эстонии и Харьюском уезде, во вторник утром метеослужба присвоила этому шторму второй уровень опасности. «Почти половина заявлений об ущербе связаны с деревьями, которые при падении нанесли крупные или мелкие повреждения зданиям, а с нескольких зданий ветер сорвал покрытия крыш», - сообщил руководитель обслуживания клиентов отдела ERGO по рассмотрению ущербов Таави Кёэтс, по словам которого сильный ветер повредил также рекламные щиты и оставленную на улице садовую мебель. Помимо страховых случаев жилья, сильный ветер и метель также повредили автомобили.

По оценке Кёэтса , по предварительным данным ущерб от шторма достигает 70 000 евро.

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