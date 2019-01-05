От шторма больше всего пострадали крыши домов

Больше всего шторм нанес ущерб в западных уездах Эстонии и Харьюском уезде, во вторник утром метеослужба присвоила этому шторму второй уровень опасности. «Почти половина заявлений об ущербе связаны с деревьями, которые при падении нанесли крупные или мелкие повреждения зданиям, а с нескольких зданий ветер сорвал покрытия крыш», - сообщил руководитель обслуживания клиентов отдела ERGO по рассмотрению ущербов Таави Кёэтс, по словам которого сильный ветер повредил также рекламные щиты и оставленную на улице садовую мебель. Помимо страховых случаев жилья, сильный ветер и метель также повредили автомобили.