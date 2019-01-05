Сб, 5.01.2019
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  • Rus.Postimees.ee
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  • Фото: полиция ищет виновника и очевидцев вчерашнего инцидента на парковке Maxima

Фото: полиция ищет виновника и очевидцев вчерашнего инцидента на парковке Maxima

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Неизвестный водитель въехал в задний бампер Mercedes-Benz.

ФОТО: Politsei- ja piirivalveamet

Вчера, 4 января, в десять часов вечера в Тарту на парковке Maxima на улице Выру произошло столкновение автомобилей, виновник покинул место происшествия.

В пятнице вечером в Тарту на парковке Maxima на улице Выру, 55f возле почтовых автоматов Omniva неизвестный автомобиль слегка въехал в задний бампер припаркованного Mercedes-Benz, остановился на минуту и уехал с места происшествия, сообщает Tartu Postimees.

Всех, кто стал очевидцем этого инцидента или владеет иной полезной информацией, просят позвонить по телефонам 730 8814, 612 3000 или написать на адрес электронной почты louna.ate@list.politsei.ee.

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