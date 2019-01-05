Фото: полиция ищет виновника и очевидцев вчерашнего инцидента на парковке Maxima

В пятнице вечером в Тарту на парковке Maxima на улице Выру, 55f возле почтовых автоматов Omniva неизвестный автомобиль слегка въехал в задний бампер припаркованного Mercedes-Benz, остановился на минуту и уехал с места происшествия, сообщает Tartu Postimees.