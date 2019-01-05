500 евро залога заставят шутников держаться подальше от выборов

Государство требует за каждого кандидата на выборах в Рийгикогу залог в размере 500 евро для того, чтобы исключить участие в выборах тех, кто баллотируется шутки ради или на всякий случай, пишет Postimees.
Это значит, что партия с полным списком, то есть с 125 кандидатами, должна будет заплатить в казну 62 500 евро. Те, кто пройдет в парламент, получат деньги назад.
Тот факт, что для маленьких и не получающих парламентское пособие от государства, а также для новых партий поиск денег для залога является большой головной болью, стал очевиден на мероприятии партии «Богатство жизни», где обсуждался вопрос о нехватке денег. Требование о залоге ранее критиковала, например, партия Зеленых. Из-за отсутствия средств в выборах, по всей вероятности, не будет принимать участие, например, партия «Народное единство».
Закон предусматривает, что за каждого кандидата на выборах в Рийгикогу партия должна внести залог 500 евро, а за каждого, кто баллотируется в Европарламент – в пять раз больше, 2500 евро. Бывший премьер-министр от Партии реформ Таави Рыйвас в 2014 году обещал отменить требование залога от партий, которые баллотируются впервые, но этого не произошло. До апреля 2014 года залог на выборах в парламент составлял две минимальные зарплаты за месяц.
На прошлых выборах в Рийгикогу в 2015 году новая тогда Свободная партия заплатила государству 44 375 евро залога. Большая часть кандидатов платила за себя сама, свою часть внесли и жертвователи.
Можно ли считать, что требование залога ставит партии в неравное положение? Несмотря на то, что залог не предусматривается Конституцией, он не противоречит закону, если его размер можно назвать умеренным. «При определении умеренности нельзя исходить из финансового состояния кандидата. Кандидат не должен платить залог только из личных денег. Нужно учитывать цель залога и средний доход членов общества, - выразила мнение Избиркома пресс-секретарь службы выборов Кристи Кирсберг. – Цель залога – избежать того, чтобы кандидатов выставляли на всякий случай или несерьезно и уменьшить таким образом число голосов, которые уйдут в никуда».