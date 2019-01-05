500 евро залога заставят шутников держаться подальше от выборов

Это значит, что партия с полным списком, то есть с 125 кандидатами, должна будет заплатить в казну 62 500 евро. Те, кто пройдет в парламент, получат деньги назад.

Тот факт, что для маленьких и не получающих парламентское пособие от государства, а также для новых партий поиск денег для залога является большой головной болью, стал очевиден на мероприятии партии «Богатство жизни», где обсуждался вопрос о нехватке денег. Требование о залоге ранее критиковала, например, партия Зеленых. Из-за отсутствия средств в выборах, по всей вероятности, не будет принимать участие, например, партия «Народное единство».

Закон предусматривает, что за каждого кандидата на выборах в Рийгикогу партия должна внести залог 500 евро, а за каждого, кто баллотируется в Европарламент – в пять раз больше, 2500 евро. Бывший премьер-министр от Партии реформ Таави Рыйвас в 2014 году обещал отменить требование залога от партий, которые баллотируются впервые, но этого не произошло. До апреля 2014 года залог на выборах в парламент составлял две минимальные зарплаты за месяц.

На прошлых выборах в Рийгикогу в 2015 году новая тогда Свободная партия заплатила государству 44 375 евро залога. Большая часть кандидатов платила за себя сама, свою часть внесли и жертвователи.