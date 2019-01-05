Эстонец на Кубе: хотя бы раз в жизни смог почувствовать себя божеством

В этом городе живет около 200 000 человек и в Старом городе есть французский квартал, который в свое время основали французы. Очень красивое и милое местечко. «Такси доставляет меня на автобусный вокзал компании Viazul, чтобы отправиться на утреннем рейсе на автобусе или на такси Сollectivo. Это кубинская версия Taxify или Uber», - рассказывает Нильсон.

Если поездка на такси из Гаваны в Сьенфуэгос стоит около 120 кубинских конвертируемых песо, в машину садится три-четыре туриста и сумма делится на всех. Это в случае так называемого Taxify, то есть коллективного такси. Билет на автобус стоит около 25.

Он выбрал вариант поехать на автомобиле, в котором было четыре человека: водитель и трое туристов — сам Нильсон, литовец и словак.

Сьенфуэгос находится в 280 км от Гаваны. Они доехали примерно за четыре часа.

Если обычно зонтики используют, чтобы укрываться от дождя, на Кубе люди их используют, чтобы прятаться от солнца. В основном, конечно, в сельской местности, где приходится пешком преодолевать большие расстояния, а спрятаться от палящих лучей солнца негде.

Вблизи Сьенфуэгос есть прекрасная возможность поплавать с дельфинами. Сначала проходит представление, во время которого дельфины демонстрируют различные трюки и позже под руководством тренера можно поплавать вместе с ними.

Смотрели представление несколько десятков человек, а вот в воду купаться с дельфинами пошли только семеро.

Самое интересное, конечно, катание на дельфинах. «Вдруг случилось чудо: они подняли меня над водой. Стоял как молодое божество на носах дельфинов и они плыли в сторону тренера», - делится впечатлениями Нильсон.