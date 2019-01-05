Фото: изящнейшее дизайнерское решение экономит место в ванной
5 января 2019, 15:32
В небольшую ванную комнату нелегко вместить все необходимое. Это очень красивое и изящное решение пространства принадлежит испанским дизайнерам, рассказывает Kodustiil.
Испанская дизайнерская студия MUT разработала предмет мебели для ванных комнат, который сочетает в себе зеркало, раковину и полки. Причем все это можно комбинировать между собой в разных вариантах, пишет Contemporist.
В основе предмета, названного ARCO, архитектурные мотивы - в частности, арки. Изящный предмет украшает ванную комнату и при этом очень функционален. Водопроводные трубы и система полок для хранения косметики спрятаны за зеркалом.
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