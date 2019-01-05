Сб, 5.01.2019
Все они – наши люди. Те, кто доволен ходом дел, и те, кто чувствует, что успех Эстонии их не затронул. Керсти Кальюлайд

Фото: изящнейшее дизайнерское решение экономит место в ванной

Поделиться Поделиться Поделиться E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментировать

ФОТО: contemporist.com

В небольшую ванную комнату нелегко вместить все необходимое. Это очень красивое и изящное решение пространства принадлежит испанским дизайнерам, рассказывает Kodustiil. 

Испанская дизайнерская студия MUT разработала предмет мебели для ванных комнат, который сочетает в себе зеркало, раковину и полки. Причем все это можно комбинировать между собой в разных вариантах, пишет Contemporist.

ФОТО: contemporist.com

В основе предмета, названного ARCO, архитектурные мотивы - в частности, арки. Изящный предмет украшает ванную комнату и при этом очень функционален. Водопроводные трубы и система полок для хранения косметики спрятаны за зеркалом.  

Загляните также СЮДА!

Читать также

Актуально

Читать также

НАВЕРХ