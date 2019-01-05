Война мафии: эстонскому киллеру по прозвищу Мясник за убийство лидера группировки обещали 100 000 евро

Клан Кинахан нанял Имре Аракаса, поскольку он имел в преступном мире репутацию человека, который выполняет свою работу, пишет Postimees cо ссылкой на издание Gulf Times Iirimaa. Эстонца преступники знают под кличкой Мясник, полученной за свое хладнокровное отношение к человеческим жизням.

Война мафии

Оборот торговлей наркотиками в Дублине составляет 400 млн евро в год. Через Ирландию проходит большая часть доставляемых из Южной Америки в Европу наркотиков. Эти деньги стали причиной ссоры конкурирующих группировок Дублина — картелей Кинахан и Хатч.

Глава клана Кинахан Кристи Кинахан для транзита наркотиков наладил отношения с преступными группировками России и Восточной Европы, эти связи были использованы при заказе убийства у Имре Аракаса, пишет газета.

За последние три года из-за разборок группировок Дублина было убито 18 человек. Мафиозная война началась в сентябре 2015 года, когда был убит Гари Хатч.

Хатч планировал ограбить одну дублинскую виллу, чтобы сразу на руки получить миллион евро. Вилла принадлежала Кристи Кинахану, который контролирует большую часть наркоторговли Дублина. Ограбление не удалось, а на Гари Хатча начали оказывать давление.

Кинахан требовал у Хатча за содеянное наказание в виде 200 000 евро. Хатчу удалось собрать эту сумму и заплатить, но Кинахан потребовал еще 200 000 евро. Хотя в криминальном мире Дублина велись отчаянные переговоры, чтобы спасти жизнь Гари Хатча, в сентябре 2015 года он был застрелен в городе Марбелья на юге Испании.

После этого во время войны между дублинскими группировками погибли еще 17 человек. Последним перед Рождеством в своем доме в Дублине был застрелен принадлежащий клану Кинахана Эрик Фаулер, который в апреле 2017 года оказывал Имре Аракасу логистическую помощь при организации заказного убийства. Фаулер возил Аракаса на своей машине и предложил ему ночлег.

Лидеры как группировки Хатча, так и Кинахана сбежали из Ирландии от наемных убийц. Кристи Кинахан живет сейчас на Ближнем Востоке. Герард Хатч сбежал из Ирландии на остров Лансароте, но вскоре покинул и его. На данный момент предположительно он живет на Кипре.

Цель Имре Аракаса Джеймс Гейтли через месяц после задержания в Дублине Аракаса пережил покушение, которое, по мнению полиции, было совершено любителем. В сидящего в машине Гейтли стреляли 10 мая 2017 года. Он получил две пули в лицо и три в грудь, но выжил и после этого сбежал в Белфаст.