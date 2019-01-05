Сб, 5.01.2019
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  • Эстония
  • Митрополит Таллиннский и Всея Эстонии Евгений: буду учить эстонский язык, хотя это и сложно

Митрополит Таллиннский и Всея Эстонии Евгений: буду учить эстонский язык, хотя это и сложно

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Митрополит Евгений.

ФОТО: Tairo Lutter

Митрополит Таллиннский и Всея Эстонии Евгений надеется, что в скором будущем сможет обратиться к православным Эстонии и с приветствием на эстонском языке, а также на то, что в этом году он получит вид на жительство.

Как рассказал Владыка Евгений в интервью радионовостям ERR, он уже приступает к изучению эстонского языка, хотя это и не просто, передает rus.err.ee.

"Как я уже узнал, эстонский язык - довольно сложный, но поскольку я оказался здесь, и мое церковное послушание здесь, то, конечно, надо что-то начинать. И хотя на седьмом десятке учить сложный язык трудно, тем не менее, ситуация требует приложить к этому усилия. Будем пытаться", - сказал Владыка Евгений и добавил, что в Эстонии первый раз он побывал в 80-е годы прошлого столетия, когда учился в Московской духовной семинарии.

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