Митрополит Таллиннский и Всея Эстонии Евгений: буду учить эстонский язык, хотя это и сложно

Как рассказал Владыка Евгений в интервью радионовостям ERR, он уже приступает к изучению эстонского языка, хотя это и не просто, передает rus.err.ee .

"Как я уже узнал, эстонский язык - довольно сложный, но поскольку я оказался здесь, и мое церковное послушание здесь, то, конечно, надо что-то начинать. И хотя на седьмом десятке учить сложный язык трудно, тем не менее, ситуация требует приложить к этому усилия. Будем пытаться", - сказал Владыка Евгений и добавил, что в Эстонии первый раз он побывал в 80-е годы прошлого столетия, когда учился в Московской духовной семинарии.