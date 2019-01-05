Названы самые нелепые причины отказа от элитного жилья

В тройку самых нестандартных причин для отказа от недвижимости вошли несоответствие требованиям фэн-шуй, неподходящий номер квартиры и ее плохая аура. Долю клиентов, принимающих решение на основе рекомендаций практиков тех или иных мистических учений, в компании оценивают в пять процентов.

«Потенциальная съемщица намеревалась арендовать просторную квартиру более чем за 100 тысяч рублей в месяц. При общении с агентом со стороны собственника женщина попросила прислать план квартиры с направлением сторон света. Обсудив его со своим специалистом по фэн-шуй, она передумала заключать сделку», — приводят риелторы пример одного из таких случаев.

Необычные требования предъявляют и потенциальные покупатели квартир в бюджете 50-100 миллионов рублей, отмечают в Kalinka Realty. «Один из клиентов отказался от покупки после визита в квартиру шамана. Он пришел на показ и, проведя некий магический ритуал, сказал, что у квартиры плохая аура. После этого сделка на 50 миллионов рублей сорвалась», — говорится в материалах риелторов.

В компании подчеркивают, что участие в сделках представителей различных мистических культов осуществляется по желанию клиентов.