Сб, 5.01.2019
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  • Фото: история столетия Эстонии в архитектуре и строительстве. Год 1959-й

Фото: история столетия Эстонии в архитектуре и строительстве. Год 1959-й

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ФОТО: In Nomine

Продолжаем рассказ о выдающихся зданиях и сооружениях Эстонии, ставших экспонатами выставки «100 строений – сто лет. История Эстонии в строениях. 1918-2017» в Архитектурном музее.

В 1959-м году было закончено строительство первой очереди Балтийской теплоэлектростанции на Электрияама-теэ, 59, в Нарве. Проект: 1955. Строительство: Трест «Северэнергострой», 1955-1959-1966.

ФОТО: In Nomine

Балтийская теплоэлектростанция стала одним из самых ярких индустриальных символов Нарвы и всей Эстонии 1950-ых годов, который отражал значение и важность сланцевой энергетики и сланцевой науки для всей Эстонии. Ее начали сооружать в 1955 году, и первая очередь была запущена в 1959 году. На полную мощность станция вышла в 1966 году, после чего она стала самой мощной в мире работающей на сланце электростанцией.

После завершения строительства главный корпус Балтийской электростанции стал самым длинным в Эстонии зданием – 723 метра.  Выступавшие в качестве ориентиров станции трубы были видны и в городском пространстве, и при подъезде к городу со стороны Таллинна, как по железной дороге, так и по шоссе.  Сейчас большая часть главного корпуса закрываемой станции, а также четыре из бывших шести труб снесены.              

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