Фото: история столетия Эстонии в архитектуре и строительстве. Год 1959-й

В 1959-м году было закончено строительство первой очереди Балтийской теплоэлектростанции на Электрияама-теэ, 59, в Нарве. Проект: 1955. Строительство: Трест «Северэнергострой», 1955-1959-1966.

ФОТО: In Nomine

Балтийская теплоэлектростанция стала одним из самых ярких индустриальных символов Нарвы и всей Эстонии 1950-ых годов, который отражал значение и важность сланцевой энергетики и сланцевой науки для всей Эстонии. Ее начали сооружать в 1955 году, и первая очередь была запущена в 1959 году. На полную мощность станция вышла в 1966 году, после чего она стала самой мощной в мире работающей на сланце электростанцией.