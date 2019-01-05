Почему в 80-х годах в мире было так много серийных убийц?

Во второй половине 20 века в Северной Америке значительно выросло число серийных убийств. Эта тенденция началась в конце 60-х, а кульминации достигла в 80-х - в США тогда действовали более 200 серийных убийц. В последующие десятилетия число маньяков и совершенных убийств значительно сократилось. Канадский историк Питер Вронский считает, что нашел объяснение этому феномену, пишет Rus.Tvnet со ссылкой на "Би-Би-Си".
Столкновение с серийным убийцей
Интерес Вронского к серийный убийцам начался в 1979 году, когда 23-летний молодой человек, сам того не зная, в Нью-Йорке случайно встретил серийного убийцу. Вронский на четвертом этаже потрепанной гостиницы Travel Inn Motor Hotel ждал лифта, которого долго не было. Когда лифт наконец пришел, он направил полный неудовлетворенности взгляд на мужчину, который, выходя, толкнул в плечо Вронского.
"Он смотрел сквозь меня, - вспоминает историк. - Он выглядел ошеломленным. Как будто меня там вообще не было".
На следующее утро Вронский в газете прочитал об ужасном двойном убийстве в гостинице - двум молодым женщинам отрезали головы и руки, а после этого убийца пытался трупы сжечь. Только через год, когда за это двойное убийство был осужден Ричард Коттингем, Вронский в газете увидел его фотографию. Он понял, что тогда у лифта встретился с "Таймис-скверским мясником".
Тогда он задумался: "Как такие монстры появляются? Какие факторы к этому приводят?"
"Золотой век" серийных убийц
Официальные данные свидетельствуют, что число серийных убийств начало расти в конце 60-х, а наивысшей точки достигло в 80-х годах, когда в США действовали более 200 такого вида преступников. После этого волна серийных убийств понемногу сошла на нет.
Во время, когда США терроризировали Тед Банди, Джеффри Дамер, Джон Уэйн Гейси и другие убийцы, комбинация нескольких факторов привела к "золотому веку" серийных убийств, считает криминолог Джеймис Алан Фокс.
В этом время в США и Канаде наблюдался всеобщий прирост частоты насильственных преступлений. В обществе происходили перемены - люди чаще переселялись дальше от родных городов, а по новому месту жительства так хорошо не знали своих соседей. Кроме того, популярным был автостоп, который дал маньякам удобную возможность находить незащищенных жертв.
"Это создало убийцам конкретного типа идеальную среду", - указывает Фокс, добавляя, что в распоряжении полиции тогда еще не было столь развитых технологий по раскрытию преступлений, как сейчас - ни виртуальной базы данных, ни анализа ДНК, которые стражи порядка стали использовать лишь в середине 80-х годов.
У полиции не было ресурсов для раскрытия таких преступлений, а понимание о них начало только появляться - фразу "серийный убийца" начали использовать только в начале 80-х годов.
Некоторые преступники того времени были раскрыты только сейчас. К примеру, в 2018 году стала известна личность активного маньяка 70-х и 80-х годов в Голден Стейте. 72-летний бывший полицейский Джозеф Джеймс Деанджело обвинен в 12 убийствах, 51 изнасиловании и более 120 похищениях. Интересно, что на его след напали, благодаря генеалогическим сайтам в интернете, где родственник Деанджело зарегистрировал свою генетическую информацию. Исследовав размещенные в интернете древа, следователи нашли убийцу.
В свою очередь на этой неделе в Китае был исполнен смертный приговор "китайскому Джеку-Потрошителю" Гао Ченъюн. На его счету 11 убийств женщин и девочек в период с 1988 по 2002 год. Такую кличку он получил, так как выслеживал, насиловал и убивал своих жертв, перерезая им горло и калеча их тела и половые органы. Несмотря на то, что Гао действовал сравнительно недавно, полиция нашла его в 2016 году, благодаря образцу ДНК родственника Гао, который тот сдал после совершения мелкого преступления. Так как технологии ДНК в это время улучшились, стражи порядка установили, что китайский "Джек-Потрошитель" - родственник задержанного мужчины.
Исследователи считают, что на активность серийных убийц влияли и такие факторы, как увлечение СМИ и общественности рассказами о громких убийствах и создание системы шоссе между штатами, что позволяло маньякам скрывать следы, совершая преступления в различных местах.
Наследие Второй мировой войны
Однако у Вронского есть интересная гипотеза. Он считает, что значительную роль сыграли исторические события - отцы поколения убийц насмотрелись ужасов Второй мировой войны, да и в популярной в послевоенные годы криминальной хронике часто изображались насильственные и сексуализированные сюжеты.
Пытаясь понять мотивацию серийный убийц, Вронский взялся за исследование биографий маньяков, особенно он углубился в события детства.
"Серийные убийцы идут из нашей среды - они появляются в нашем обществе, - считает Вронский. - Это не инопланетяне, которые прибыли с другой планеты. Это дети, которые вырастают и становятся серийными преступниками".
Детство многих убийц выпало на Вторую мировую войну и послевоенные годы - время, когда о психологических последствиях глобального конфликта и пережитых ужасах много не говорили. Серийные убийцы во время допросов или интервью рассказывали о своих отцах, часто описывая, что они вернулись с войны психически травмированными.
Вронский указывает, что менее выраженный, однако заметный прирост серийный убийств наблюдался в период с 1935 по 1950 годы, когда выросло поколение детей Первой мировой войны. Историк надеется, что социологии криминологи в будущем обратят большее внимание на воспоминания преступников такого типа о войне, отношениях с отцами и влиянию поп-культуры того времени.
"В основе этого лежит травма, разрушение семьи или популярные в культуре фантазийные сюжеты, которые обыгрываются во взрослом возрасте", - считает Вронский.
Ожидается новый бум?
Канадский криминолог Майкл Арнтфилд указывает, что в 21 веке произошло социальное расслоение, в 2008 году был глобальный финансовый кризис, война и теракты, которые могут привести к подобному феномену в течение ближайших десяти лет.
"Мы живем в одинаково напряженное и поляризованное время. Ранее это приводило к "золотому веку" серийных убийц", - считает он.
Он добавляет, что многие ветераны войны были хорошими отцами, и у большей части психически травмированных отцов вырастали здравомыслящие дети. И в разведенных семьях дети в большинстве случаев вырастают в адекватных взрослых. "Мы точно не знаем, как и каким образом что-то происходит не так", - признает Арнтфилд.
В сообщении ФБР от 2005 года указывается, что нет одной идентифицированной причины или фактора, который приводит к становлению серийным убийцей, однако есть широкий спектр факторов, который может этому способствовать.
В течение года серийные убийцы совершают менее 1% всех убийств, свидетельствуют подсчеты ФБР.