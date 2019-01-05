Почему в 80-х годах в мире было так много серийных убийц?

Столкновение с серийным убийцей

Интерес Вронского к серийный убийцам начался в 1979 году, когда 23-летний молодой человек, сам того не зная, в Нью-Йорке случайно встретил серийного убийцу. Вронский на четвертом этаже потрепанной гостиницы Travel Inn Motor Hotel ждал лифта, которого долго не было. Когда лифт наконец пришел, он направил полный неудовлетворенности взгляд на мужчину, который, выходя, толкнул в плечо Вронского.

"Он смотрел сквозь меня, - вспоминает историк. - Он выглядел ошеломленным. Как будто меня там вообще не было".

На следующее утро Вронский в газете прочитал об ужасном двойном убийстве в гостинице - двум молодым женщинам отрезали головы и руки, а после этого убийца пытался трупы сжечь. Только через год, когда за это двойное убийство был осужден Ричард Коттингем, Вронский в газете увидел его фотографию. Он понял, что тогда у лифта встретился с "Таймис-скверским мясником".

Тогда он задумался: "Как такие монстры появляются? Какие факторы к этому приводят?"

"Золотой век" серийных убийц

Официальные данные свидетельствуют, что число серийных убийств начало расти в конце 60-х, а наивысшей точки достигло в 80-х годах, когда в США действовали более 200 такого вида преступников. После этого волна серийных убийств понемногу сошла на нет.

Во время, когда США терроризировали Тед Банди, Джеффри Дамер, Джон Уэйн Гейси и другие убийцы, комбинация нескольких факторов привела к "золотому веку" серийных убийств, считает криминолог Джеймис Алан Фокс.

В этом время в США и Канаде наблюдался всеобщий прирост частоты насильственных преступлений. В обществе происходили перемены - люди чаще переселялись дальше от родных городов, а по новому месту жительства так хорошо не знали своих соседей. Кроме того, популярным был автостоп, который дал маньякам удобную возможность находить незащищенных жертв.

"Это создало убийцам конкретного типа идеальную среду", - указывает Фокс, добавляя, что в распоряжении полиции тогда еще не было столь развитых технологий по раскрытию преступлений, как сейчас - ни виртуальной базы данных, ни анализа ДНК, которые стражи порядка стали использовать лишь в середине 80-х годов.

У полиции не было ресурсов для раскрытия таких преступлений, а понимание о них начало только появляться - фразу "серийный убийца" начали использовать только в начале 80-х годов.

Джозеф Джеймс Деанджело. ФОТО: HANDOUT / REUTERS

Некоторые преступники того времени были раскрыты только сейчас. К примеру, в 2018 году стала известна личность активного маньяка 70-х и 80-х годов в Голден Стейте. 72-летний бывший полицейский Джозеф Джеймс Деанджело обвинен в 12 убийствах, 51 изнасиловании и более 120 похищениях. Интересно, что на его след напали, благодаря генеалогическим сайтам в интернете, где родственник Деанджело зарегистрировал свою генетическую информацию. Исследовав размещенные в интернете древа, следователи нашли убийцу.

Гао Ченъюн. ФОТО: Reuters/ScanPix