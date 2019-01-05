Московская пара заплатила за перелет до Боливии полтора миллиона рублей

Эксперты сервиса поиска билетов Aviasales сообщили, в какие страны и города россияне на Новый год покупали самые дорогие и самые дешевые авиабилеты, пишет Интерфакс.
"За перелет бизнес-классом с вылетом 27 декабря в город Ла-Пас в латиноамериканской Боливии пара москвичей заплатила 1 536 408 рублей. Это путешествие стало самым дорогим бронированием прошлого года. Второй по стоимости билет - также с вылетом из Москвы. Речь идет о туристе, который решил встретить Новый год на острове Шри-Ланка, заплатив 768 174 рубля. На этом фоне семейное путешествие новосибирцев на Мальдивы за 523 тыс. рублей смотрится уже не так впечатляюще", - рассказал изданию PR-директор сервиса Янис Дзенис.
Впрочем, по его словам, праздничные бронирования могут впечатлить не только заоблачными ценами, но и максимально низкими. Так, самый дешевый авиабилет в Симферополь также приобрел путешественник из Москвы за 1 842 рубля.
Средняя цена приобретенного на новогодние каникулы авиабилета, по данным Aviasales, составила 18,4 тыс. рублей, что на 7% больше, чем годом раньше. Самыми популярными направлениями в России стали Москва, Петербург, Краснодар, Сочи, Симферополь и Минеральные Воды, за рубежом - Тбилиси, Ереван, Прага, Стамбул, Тель-Авив и Берлин.