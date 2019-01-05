Видео: капитан молодежной сборной России извинился за свое поведение после матча с США

Хоккеист сразу после финальной сирены не смог сдержать слез, а на церемонии награждения со злостью выкинул свой шлем, вызвав недовольство зрителей на трибунах арены в Ванкувере. Услышав неодобрительный гул, нападающий выругался в сторону трибун.

Klim Kostin then had something to say about what can be assumed to be the crowd booing him. #WJC2019 pic.twitter.com/nA8LhuUbBT — Steven Ellis (@StevenEllisNHL) 4 января 2019 г.

"Когда я покинул лед после поражения от США, мне показали видео того, что произошло и как я себя вел. Я хотел бы извиниться. Я ничем не отличаюсь от любого американца или канадца. Я очень сильно хотел выиграть для моих товарищей по команде, моей семьи и моей страны. Поражение было болезненным и тяжелым. Из-за своего разочарования и боли я повел себя плохо.