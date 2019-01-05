Сб, 5.01.2019
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Видео: капитан молодежной сборной России извинился за свое поведение после матча с США

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Клим Костин

ФОТО: Jonathan Hayward / AP

Капитан молодежной сборной России Клим Костин принес извинения за свое поведение после поражения от команды США в полуфинале чемпионата мира, передает Newsru.

Хоккеист сразу после финальной сирены не смог сдержать слез, а на церемонии награждения со злостью выкинул свой шлем, вызвав недовольство зрителей на трибунах арены в Ванкувере. Услышав неодобрительный гул, нападающий выругался в сторону трибун.

"Когда я покинул лед после поражения от США, мне показали видео того, что произошло и как я себя вел. Я хотел бы извиниться. Я ничем не отличаюсь от любого американца или канадца. Я очень сильно хотел выиграть для моих товарищей по команде, моей семьи и моей страны. Поражение было болезненным и тяжелым. Из-за своего разочарования и боли я повел себя плохо.

Прошу прощения у американских хоккеистов, у болельщиков в Ванкувере и у всех поклонников хоккея, кто видел это. Я не должен был вести себя подобным образом. После того как я посмотрел видео, я осознал, что это не то, как я хочу представлять себя, мою семью и мою страну. Пожалуйста, примите мои извинения. Клим", - написал Костин в Twitter.

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