Видео: капитан молодежной сборной России извинился за свое поведение после матча с США

Капитан молодежной сборной России Клим Костин принес извинения за свое поведение после поражения от команды США в полуфинале чемпионата мира, передает Newsru.
Хоккеист сразу после финальной сирены не смог сдержать слез, а на церемонии награждения со злостью выкинул свой шлем, вызвав недовольство зрителей на трибунах арены в Ванкувере. Услышав неодобрительный гул, нападающий выругался в сторону трибун.
Klim Kostin then had something to say about what can be assumed to be the crowd booing him. #WJC2019 pic.twitter.com/nA8LhuUbBT— Steven Ellis (@StevenEllisNHL) 4 января 2019 г.
"Когда я покинул лед после поражения от США, мне показали видео того, что произошло и как я себя вел. Я хотел бы извиниться. Я ничем не отличаюсь от любого американца или канадца. Я очень сильно хотел выиграть для моих товарищей по команде, моей семьи и моей страны. Поражение было болезненным и тяжелым. Из-за своего разочарования и боли я повел себя плохо.
Прошу прощения у американских хоккеистов, у болельщиков в Ванкувере и у всех поклонников хоккея, кто видел это. Я не должен был вести себя подобным образом. После того как я посмотрел видео, я осознал, что это не то, как я хочу представлять себя, мою семью и мою страну. Пожалуйста, примите мои извинения. Клим", - написал Костин в Twitter.
5 января 2019 г.