Галерея: очаровательный сельский дом на живописном участке ждет новых хозяев

Дом площадью 209 м2 построен в 1991 году. За последние четыре года дом подвергся реновации как снаружи, так и внутри.

В доме есть кухня, подсобные помещения, четыре спальни, огромная гостиная с массивным, но элегантным белым камином и санузлом с массажной ванной.

Кроме парковочной площадки имеется гараж с камином. В ухоженном саду расположен земляной погреб площадью 35 м2.

Вода подается из скважины глубиной 40 м2.