Сб, 5.01.2019
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  • Галерея: очаровательный сельский дом на живописном участке ждет новых хозяев

Галерея: очаровательный сельский дом на живописном участке ждет новых хозяев

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Дом находится в 60 километрах от Таллинна и расположен на участке площадью пять гектаров.

Дом площадью 209 м2 построен в 1991 году. За последние четыре года дом подвергся реновации как снаружи, так и внутри. 

В доме есть кухня, подсобные помещения, четыре спальни, огромная гостиная с массивным, но элегантным белым камином и санузлом с массажной ванной. 

Кроме парковочной площадки имеется гараж с камином. В ухоженном саду расположен земляной погреб площадью 35 м2. 

Вода подается из скважины глубиной 40 м2.

Подробности и остальные фотографии находятся ЗДЕСЬ.

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