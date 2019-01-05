Галерея: очаровательный сельский дом на живописном участке ждет новых хозяев
5 января 2019, 18:49
Дом находится в 60 километрах от Таллинна и расположен на участке площадью пять гектаров.
Дом площадью 209 м2 построен в 1991 году. За последние четыре года дом подвергся реновации как снаружи, так и внутри.
В доме есть кухня, подсобные помещения, четыре спальни, огромная гостиная с массивным, но элегантным белым камином и санузлом с массажной ванной.
Кроме парковочной площадки имеется гараж с камином. В ухоженном саду расположен земляной погреб площадью 35 м2.
Вода подается из скважины глубиной 40 м2.
Подробности и остальные фотографии находятся ЗДЕСЬ.