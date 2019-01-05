Фото: десятки добровольцев со всей Эстонии ищут пропавшую женщину

В субботу утром десятки добровольцев со всей Эстонии собрались в Роосна-Аллику, чтобы искать пропавшую 21 декабря Лууле, пишет Järva Teataja.
На поиски прибыли люди с различных уголков Эстонии. Исполнительный директор SA Kadunud Ааре Рюйтель отметил, что прибывшие из самых дальних мест — это жители Выру.
Также для поисков пропавшей в Ярвамаа женщины приехали люди из Таллинна, Пярну, Вильянди, Пыльтсамаа, Кейла, Сааремаа и т. д. В поисковой группе и местные жители, также привлечена и полиция. Зона поисков — окрестности дома Лууле.
81-летняя Лууле пропала без вести 21 декабря в Ярвамаа в Роосна-Аллику.
Поскольку пожилая дама до сих пор не найдена, люди из организации Operatiivne Otsingugrupp проводят сегодня, 5 января, поиски на местности.
Дом Лууле от поселка Роосна-Аллику находится в 0,5 километрах в сторону Раквере. Обычно ее путь пролегал между домом, магазином и пунктом обслуживания на улице Парги.
На данный момент последняя имеющаяся о Лууле информация от 21 декабря, когда она попала в Роосна-Аллику на камеры видеонаблюдения: в 15:55 она шла пешком со стороны дома в магазин и через полчаса в 16:30 возвращалась со стороны магазина в сторону дома, куда она дошла в тот день, поскольку ее покупки в нераспакованном виде были обнаружены у нее дома.