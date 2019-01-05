Сб, 5.01.2019
Силы, которые пытаются заявить, что миграция — это нечто столько ужасное, что о ней нельзя даже говорить, нашли кость, которые они могут грызть. Свен Миксер
  • Rus.Postimees.ee
  • 112
  • Фото: машина скорой помощи с пациентом столкнулась с автобусом

Фото: машина скорой помощи с пациентом столкнулась с автобусом

Поделиться Поделиться Поделиться E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментировать

Vaba ja Võru tänava ristmikul juhtunud avariis keegi viga ei saanud.

ФОТО: Lugeja foto

Сегодня в 13:16 в Тарту на углу улиц Выру и Ваба столкнулись машина скорой помощи и автобус, сообщает Tartu Postimees.

Avarii kiirabiauto ja liinibussi vahel.

ФОТО: Tiit Loim

Дежурный пресс-секретарь полиции сообщил, что ехавшая со стороны улицы Ваба скорая помощь пересекала перекресток на красный сигнал светофора. У машины были включены проблесковые маячки и сирена.

К сожалению, двигавшийся со стороны улицы Выру в сторону центра города водитель автобуса не обратил внимание на скорую помощь и столкновения не удалось избежать.

Дежурный пресс-секретарь полиции уточнил, что в данном случае вина лежит на водителе скорой помощи, поскольку, несмотря на вызов, он должен был убедиться, что на перекрестке нет другого транспорта.

В машине скорой помощи был пациент, которого с места ДТП доставили на другой машине скорой помощи. В аварии он не пострадал. Никто не пострадал и из пассажиров автобуса.

Читать также

Актуально

Читать также

НАВЕРХ