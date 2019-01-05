Фото: машина скорой помощи с пациентом столкнулась с автобусом

Avarii kiirabiauto ja liinibussi vahel. ФОТО: Tiit Loim

Дежурный пресс-секретарь полиции сообщил, что ехавшая со стороны улицы Ваба скорая помощь пересекала перекресток на красный сигнал светофора. У машины были включены проблесковые маячки и сирена.

К сожалению, двигавшийся со стороны улицы Выру в сторону центра города водитель автобуса не обратил внимание на скорую помощь и столкновения не удалось избежать.

Дежурный пресс-секретарь полиции уточнил, что в данном случае вина лежит на водителе скорой помощи, поскольку, несмотря на вызов, он должен был убедиться, что на перекрестке нет другого транспорта.