Перенесшую жуткое падение в Отепя россиянку ждал еще один удар
5 января 2019, 14:51
Вчера, 4 января, с горы Техванди во время тренировки упала россиянка Стефания Надымова. Она была на скорой помощи доставлена в больницу, но быстро ее покинула и была готова сегодня принять участие в этапе Континентального кубка по лыжному двоеборью. Но этого ей не удалось сделать, передает Postimees.
Так, из-за сильного ветра соревнования по женским прыжкам были отменены и в зачет пошли результаты вчерашнего отборочного этапа. Но Надымова упала еще во время второго пробного заезда и во время отборочного этапа она уже была под присмотром врачей.
Таким образом, россиянка сможет показать результат только завтра. Если, конечно, ветер позволит прыгать.