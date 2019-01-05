Сб, 5.01.2019
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Перенесшую жуткое падение в Отепя россиянку ждал еще один удар

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Вчера, 4 января, с горы Техванди во время тренировки упала россиянка Стефания Надымова. Она была на скорой помощи доставлена в больницу, но быстро ее покинула и была готова сегодня принять участие в этапе Континентального кубка по лыжному двоеборью. Но этого ей не удалось сделать, передает Postimees.

Так, из-за сильного ветра соревнования по женским прыжкам были отменены и в зачет пошли результаты вчерашнего отборочного этапа. Но Надымова упала еще во время второго пробного заезда и во время отборочного этапа она уже была под присмотром врачей.

Таким образом, россиянка сможет показать результат только завтра. Если, конечно, ветер позволит прыгать.

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