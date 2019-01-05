Перенесшую жуткое падение в Отепя россиянку ждал еще один удар

Вчера, 4 января, с горы Техванди во время тренировки упала россиянка Стефания Надымова. Она была на скорой помощи доставлена в больницу, но быстро ее покинула и была готова сегодня принять участие в этапе Континентального кубка по лыжному двоеборью. Но этого ей не удалось сделать, передает Postimees.