Таллинн может вскоре обнародовать проект строительства продолжения Мустакиви-теэ
5 января 2019, 14:55
Город надеется в январе опубликовать проектные условия строительства продолжения Мустакиви-теэ, которая будет продлена в конце Ласнамяэ от Нарвского шоссе до Козе-теэ. Насколько удастся за счет этого уменьшить пробки на Пирита-теэ, пока не подсчитано, передает Rus.ERR.
Коммунальный департамент прикладывает максимальные усилия для проектирования расширения дороги Мустакиви, которое с переменным успехом готовится уже на протяжении десятилетий. В последний интенсивные разговоры о том, чтобы немедленно начинать строительство, велись десять лет назад, когда была принята детальная планировка. Теперь город надеется сделать давно планируемое за три года.