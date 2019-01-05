Таллинн может вскоре обнародовать проект строительства продолжения Мустакиви-теэ

Коммунальный департамент прикладывает максимальные усилия для проектирования расширения дороги Мустакиви, которое с переменным успехом готовится уже на протяжении десятилетий. В последний интенсивные разговоры о том, чтобы немедленно начинать строительство, велись десять лет назад, когда была принята детальная планировка. Теперь город надеется сделать давно планируемое за три года.