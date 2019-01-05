Сб, 5.01.2019
Силы, которые пытаются заявить, что миграция — это нечто столько ужасное, что о ней нельзя даже говорить, нашли кость, которые они могут грызть. Свен Миксер
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  • Таллинн может вскоре обнародовать проект строительства продолжения Мустакиви-теэ

Таллинн может вскоре обнародовать проект строительства продолжения Мустакиви-теэ

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Мустакиви. Иллюстративное фото.

ФОТО: Liis Treimann

Город надеется в январе опубликовать проектные условия строительства продолжения Мустакиви-теэ, которая будет продлена в конце Ласнамяэ от Нарвского шоссе до Козе-теэ. Насколько удастся за счет этого уменьшить пробки на Пирита-теэ, пока не подсчитано, передает Rus.ERR.

Коммунальный департамент прикладывает максимальные усилия для проектирования расширения дороги Мустакиви, которое с переменным успехом готовится уже на протяжении десятилетий. В последний интенсивные разговоры о том, чтобы немедленно начинать строительство, велись десять лет назад, когда была принята детальная планировка. Теперь город надеется сделать давно планируемое за три года.

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