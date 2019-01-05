Подписан указ о независимости украинской церкви. Россия ее признавать отказывается

Томос покажут 7 января на рождественской литургии в Софийском соборе Киева, а после Рождества выставят для всеобщего обозрения в храме Малой Софии. Религиовед Игорь Козловский сообщил "Громадскому", что томос состоит из трех страниц, за его основу брали устав Православной церкви Украины, который был принят на объединительном соборе в Киеве 15 декабря.

Тексты томоса разрабатываются отдельно для каждой церкви. Традиционно он может состоять из нескольких частей, где описываются исторические связи новой церкви с Константинополем и ее права, каноническое обоснование автокефалии, а также даются пожелания новой церкви.

Посол Украины в Турции Андрей Сибиха опубликовал в Twitter текст томоса на украинском. В нем Константинопольский патриархат призвал поместные церкви признать новую церковную структуру и называть ее Святейшая церковь Украины. В томосе также отмечается, что ПЦУ не может ставить епископов или основывать приходы за границами государства.

Переклад підписаного Вселенським Патріархом Варфоломієм І у присутності Президента України Петра Порошенка та його дружини пані Марини та Митрополита Київського та усієї України Патріаршого і Синодального #Томос|у про надання автокефалії Православній церкві України pic.twitter.com/3aQCT86NfM — Andrii Sybiha 🇺🇦 (@andrii_sybiha) 5 января 2019 г.

Подписанию томоса предшествовал молебен в церкви Святого Георгия, на котором присутствовали Епифаний, Порошенко, глава украинского МИД Павел Климкин, министр обороны Степан Полторак, спикер Верховной Рады Андрей Парубий, а также другие украинские политики, иерархи ПЦУ и константинопольские священники.

В комментарии каналу "Прямой" Парубий сообщил, что планирует в ближайшую сессионную неделю предложить на рассмотрение Верховной Рады законопроект о переходе церквей Московского патриархата в ПЦУ. По его словам, уже утвержденный комитетом документ позволит упорядочить и дать очень четкие юридические процедуры перехода.

"Как глава Верховной Рады я знаю и уверен, что в законодательстве нужно очень детально прописать юридически правильно этот переход. Я говорил с очень многими священниками, и, к сожалению, существуют чисто юридические моменты, как это должно произойти: каким должно быть голосование, каким должен быть кворум", - пояснил Парубий.

Ничтожно, но трагично: реакция РПЦ

В Русской православной церкви, не признающей новую церковную структуру Украины, заявили, что подписанный Варфоломеем томос об автокефалии не обладает канонической силой. Об этом в своем Telegram-канале написал глава Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда.

Он назвал томос бумагой, являющейся результатом неуемных политических и личных амбиций и подписанной в нарушение канонов. "Как бы ни пытались некоторые украинские политики с помощью стамбульского Патриарха украсть Рождество у миллионов верных на Украине - оно все равно наступит", - заключил Легойда.

Пресс-секретарь патриарха Московского и Всея Руси Кирилла священник Александр Волков, заявил, что подписание томоса ничтожно с точки зрения канонов и трагично для Варфоломея и его сторонников, подписавших сегодня свою духовную капитуляцию.

Глава отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Иларион сравнил происходящее с расколом христианской церкви в 1054 году (Великий раскол), в результате которого она разделилась на римско-католическую и православную.

"Это ведь, в общем-то, был локальный конфликт между Константинополем и Римом. Но прошло уже почти десять веков, а разделение остается, и каких-то перспектив преодоления этого разделения не видно", - сказал представитель РПЦ в эфире программы "Церковь и мир" на телеканале "Россия 24".