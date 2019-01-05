Сб, 5.01.2019
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Кайтселийтчиками года стали Арвид Сийлак и Трийн Сеппет

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Кайтселийт по итогам года выбрал лучших в своей организации. Ими стали Арвид Сийлак из дружины Алутагузе и Трийн Сеппет из Тартуского округа, передает Rus.ERR.

Командующий Кайтселийта генерал-майор Меэлис Кийли и председатель женского отделения организации Айри Тооминг вручили в Раквереской реальной гимназии победителям бронзовые переходящие призы.

Министр обороны Юри Луйк и командующий Силами обороны генерал-майор Мартин Херем также приветствовали лучших членов Кайтселийта.

Юри Луйк в своем выступлении отметил, что защита Эстонии - это задача, которая требует верности, честности и храбрости, и что в ее повседневную реализацию наибольший вклад вносят люди, которые добровольно отдают свои силы, знания и время национальной обороне.

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