Кайтселийтчиками года стали Арвид Сийлак и Трийн Сеппет
5 января 2019, 15:37
Кайтселийт по итогам года выбрал лучших в своей организации. Ими стали Арвид Сийлак из дружины Алутагузе и Трийн Сеппет из Тартуского округа, передает Rus.ERR.
Командующий Кайтселийта генерал-майор Меэлис Кийли и председатель женского отделения организации Айри Тооминг вручили в Раквереской реальной гимназии победителям бронзовые переходящие призы.
Министр обороны Юри Луйк и командующий Силами обороны генерал-майор Мартин Херем также приветствовали лучших членов Кайтселийта.
Юри Луйк в своем выступлении отметил, что защита Эстонии - это задача, которая требует верности, честности и храбрости, и что в ее повседневную реализацию наибольший вклад вносят люди, которые добровольно отдают свои силы, знания и время национальной обороне.