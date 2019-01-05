Россиянин арестован на острове в Тихом океане по запросу США

Сайпан - крупнейший остров и столица Северных Марианских Островов в Тихом океане, это ассоциированная с США территория. Оттуда Макаренко был этапирован во Флориду. Посольство РФ в США добивается консульского доступа к нему. Дипломатическое ведомство "узнало о случившемся с ним не от американских правоохранительных органов, а от его близких", уточняет МИД РФ.

Ордер на арест Макаренко был выдан еще в июне 2017 года, суд Флориды арестовал его 31 декабря 2018 года. Мужчину обвиняют в попытке вывезти военную технику из США, в частности, ружейные прицелы ночного видения, тепловизионные монокуляры двойного назначения и капсюли для боеприпасов, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на данные американского суда. Всего ему вменяют восемь преступных эпизодов, за них Макаренко грозит до 45 лет тюрьмы.

Согласно материалам дела сообщником Макаренко является гражданин США Владимир Невидомый. Этнический украинец летом прошлого года был приговрен к двум годам и двум месяцам тюремного заключения за участие в сговоре с целью незаконного экспорта военных технологий в Россию.